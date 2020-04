Cup : Tugdual Rabreau (CLRT) : “L’équipe est prête”

A l’heure où ces lignes sont écrites, Tugdual Rabreau aurait dû être à Barcelone pour le lancement de la saison 2020 Porsche Carrera Cup France et par la même occasion les débuts de la structure CLRT que le Vendéen a monté avec Côme Ledogar. La pandémie est passée par là et CLRT doit prendre son mal en patience pour faire rouler ses trois Porsche 911 GT3 Cup, une pour Tugdual Rabreau, une pour Adam Etecki et une pour Emil Caumes. Alors que Côme Ledogar met la touche finale à l’équipe dans l’atelier lyonnais, c’est Tugdual Rabreau qui est revenu pour Endurance-Info sur ce nouveau challenge.

Lancer ce team est le début d’une nouvelle aventure ?

“Je suis en sport automobile depuis maintenant quatre ans et avec cette nouvelle équipe, on part vers un nouveau challenge. Nous n’en sommes qu’à la naissance même si on doit patienter pour débuter la saison.”

La situation actuelle vous oblige à revoir vos plans ?

“Non, nous restons ce qui était prévu avec trois Porsche Cup. Nos partenaires bancaires ont joué le jeu, les pilotes sont validés et les contrats signés. On attend maintenant la réorganisation des championnats et peut-être que nous serons amenés à disputer des meetings plus courts. J’espère que cette situation va faire qu’on va en tirer des enseignements durables car dans les moments de crise, tout le monde est plein de bonne volonté et dès que ça repart, on oublie vite.”

Tout est en place dans l’équipe ?

“L’atelier est opérationnel près de Lyon où il est possible de doubler la capacité niveau superficie. Nous avons trois Cup et une équipée de l’ABS pour le Porsche Club Motorsport France. CLRT sera présent sur l’intégralité de la Porsche Carrera Cup France et quelques manches du Club.”

La Porsche Cup est une première étape pour l’équipe ?

“A court terme, le plan est d’aller en GT3, pourquoi pas avec une 911 GT3-R. On s’est dit qu’on pourrait y aller dès 2021 mais peut-être qu’on attendra 2022. En plus de la conjoncture économique, il faut voir ce qui sera proposé en GT3.”

Pourquoi la Cup plus que le GT4 ?

“Côme est un fin connaisseur de la Cup, il est champion et il a côtoyé de très bons teams. Les pilotes ont montré de l’intérêt pour la Cup. Quand on s’est lancé, on ne savait pas qu’il y aurait autant d’autos mais il y avait l’envie d’aller vers cette marque qu’on aime. Avec Porsche, il y a un côté passion. On a pensé faire rouler une Porsche en GT4 mais c’était compliqué. Le team a RCM (RCM est le distributeur des 5 marques Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche et Bénéteau, ndlr) comme partenaire et on privilégie ces marques. S’il doit y avoir quelque chose en GT3 ou GT4, nos projets devraient se faire avec Porsche ou Mercedes.”

Côme est une belle rencontre ?

“Je ne le connaissais pas mais je l’ai vu remporter la Cup France et la Cup Italia. On a discuté brièvement au Mans puis sur les deux dernières manches de la Cup. Côme est quelqu’un qui a la tête sur les épaules, qui sait ce qu’il veut et qui est très attachant. Jusqu’à maintenant, je n’avais jamais eu le courage de lancer une équipe et le faire avec Côme est l’idéal. Il a en plus l’avantage de connaître l’environnement de la Cup et la partie mécanique. A lui la partie sportive, à moi la partie extra-sportive. Côme a préparé l’équipe comme si on devait être à Barcelone. On aurait d’ailleurs dû y être en ce moment. Nous avons tout de même eu le temps de boucler quelques essais à Barcelone et à Magny-Cours.”

Quel est votre regard sur le plateau 2020 ?

“Force est de constater qu’il y a du lourd. Nous avons 1 A et 2 C. Clairement, on y va pour jouer le titre C et le podium A. Pour Adam, qui sera le leader, c’est la première fois qu’il rempile dans le même championnat. Il était prévu d’avoir également 1 B mais cela n’a pas pu se concrétiser. 2020 est aussi une saison de rodage pour toute l’équipe. On attend impatiemment le début de saison mais l’équipe est prête.”