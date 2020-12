Timur Boguslavskiy (AKKA-ASP) : “Fier d’être le plus jeune pilote à remporter le championnat”

A seulement 20 ans, Timur Boguslavskiy vient de remporter son deuxième titre international en GT avec la couronne GT World Challenge Europe Powered by AWS après la Silver Cup en 2019. Le pilote russe, bien aidé par Raffaele Marciello, doit son titre en solo compte tenu de l’absence de l’Italien à Zandvoort, retenu au même moment aux 24 Heures du Nürburgring.

Pour sa deuxième saison en GT3, le pilote AKKA-ASP Team a joué dans la cour des grands sur une Mercedes-AMG GT3 alignée en Pro. Le pilote russe, soutenu par NEFIS depuis ses débuts en karting en 2015, est passé par une multitude de championnats dans son pays avant de rejoindre l’European Le Mans Series sur des programmes partiels en 2017/2018 dans la catégorie LMP3. Timur Boguslavskiy dresse le bilan de sa saison pour Endurance-Info.

Que retenez-vous de votre saison 2020 ?

« C’est vraiment une belle saison avec le titre général et une place de vice-champion en Sprint. 2020 a été une grande année pour ma deuxième saison dans la série. Être le plus jeune pilote de l’histoire à remporter le championnat me rend fier. Je dois remercier tous les membres de l’équipe, mes coéquipiers et le staff car ils ont tous participé au succès. »

Compte tenu de la situation sanitaire, vous êtes arrivé tout juste avant le premier rendez-vous à Imola. Vous avez manqué de roulage ?

« Ne pas avoir pu prendre part à un programme d’essais approprié a été un souci car cela aurait pu m’aider davantage, mais aujourd’hui, je peux clairement dire que c’était la décision la plus sage d’éviter de voyager durant tous ces mois. »

Selon vous, le GT World Challenge Europe Powered by AWS reste l’un des championnats les plus compétitifs ?

« Oui je pense que la série a beaucoup évolué au fil des ans et qu’elle fait partie des meilleures séries GT au monde. »

Rafaelle Marciello a été d’une grande aide ?

« Lello est un pilote de haut niveau qui connaît très bien la Mercedes-AMG GT3. Il est le meilleur point de référence pour moi avec une aide précieuse durant la saison sur la partie technique mais aussi la motivation. »

L’abandon aux Total 24 Heures de Spa a été le regret de l’année ?

« Je dirais oui car nous avions tout ce qu’il faut pour monter sur le podium, voire même gagner la course. C’est vraiment désolant de terminer la course par un abandon. Nous devons tous accepter cela car l’abandon fait partie des règles du jeu même si cela ne dépend pas directement de nous. Il faut regarder vers l’avenir et voir les échéances suivantes. C’est la course… »

Quels sont vos plans pour 2021 ?

« L’objectif reste le même : gagner le plus de courses possible… »