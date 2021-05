Thomas Bastin et Endurance-Info

Avec le lancement d’Endurance-Café, le confinement a permis de faire une causerie en attendant la reprise. Thomas Bastin est indissociable d’Endurance-Info depuis que l’on fait les commentaires des courses SRO. On ne pouvait pas passer à côté de lui demander un petit texte sur les 15 ans du site. Le tandem ‘Toto & Lolo’ sera à retrouver dès ce week-end au Paul Ricard.

« Toto, il faut que tu me fasses un texte pour les 15 ans d’Endurance-Info. Enfin, t’es pas obligé vu que tu n’es pas directement un membre de EI, mais ça pourrait être marrant… ».

Mon cerveau calcule rapidement. Quinze ans ! Mince, ça veut dire une naissance en 2006 ? Je n’en étais qu’aux débuts de ma carrière professionnelle, à me demander si je pourrais vivre longtemps du sport automobile. Quinze ans plus tard, je suis apparemment toujours là… et Endurance-Info aussi !

En 2006, je ne connaissais pas encore Laurent Mercier. J’ai appris ensuite qu’il était moniteur d’auto-école à l’époque. Je l’imagine très bien dans le rôle et je dois avouer, après avoir fait des centaines de voyages avec lui, que je me suis rarement senti aussi à l’aise en passager d’une voiture… Laurent aurait pu poursuivre sa carrière dans le domaine pendant des années s’il n’y avait pas eu cette passion dévorante pour le sport auto et la naissance d’un site internet : Endurance-Info.

Mes premiers souvenirs d’Endurance-Info, ce sont quelques news et quelques interviews lues sur un site internet finalement assez peu attrayant par la forme. En fait, il ressemblait à ce qu’il était alors : un gros blog alimenté par quelques potes bénévoles heureux de pouvoir être accrédités sur les courses. Les articles étaient justes, pondérés et bien écrits, mais je m’étais dit en même temps que l’endurance, c’était vraiment une niche… Moi qui suis passionné par presque toutes les disciplines, je trouvais ça un peu réducteur.

Des sites internet d’informations sur le sport auto, j’en ai déjà vu naître un paquet ! Très rares sont ceux qui ont survécu. À une époque où tout le monde veut tout gratuit, le modèle économique d’une telle plateforme peut vite devenir bancal s’il n’y a pas de gros investisseurs ou de gros sponsors derrière. Seule la pub peut faire survivre, mais nous savons tous que dénicher de la pub n’est pas si simple. Alors, l’équilibre est fragile, très fragile.

Au fur et à mesure, presque tous les sites ont donc disparu. Pas Endurance-Info. Les potes du départ ont presque tous trouvé d’autres activités, parfois dans le sport auto, comme Anthony Megevand qui œuvre aujourd’hui chez Oreca. Mais un est resté, contre vents et marées. Et le site est alors devenu un véritable outil professionnel pour un gars qui bosse sans relâche. Les congés ? Je ne sais pas s’il sait ce que c’est.

Nous nous connaissions d’assez loin quand Laurent a commencé à faire les commentaires en direct des courses de la Blancpain Endurance Series avec Joost Custers. À la demande de SRO, je l’ai rejoint un peu plus tard, en 2014, et c’est forcément à partir de là que la relation a évolué.

Collaborer avec Laurent, c’est un immense bonheur. Le gars n’est pas compliqué, il connait très bien son sujet et n’est pas là pour soigner son ego. Il a en plus un sens de l’humour qui se marie bien à une certaine autodérision des deux côtés. Du coup, nous nous amusons derrière le micro avec toujours ce leitmotiv : faire les choses sérieusement en donnant les bonnes infos, mais ne pas trop se prendre au sérieux et cultiver l’humour en même temps.

Je ne travaille pas pour Endurance-Info. Mais le confinement nous a permis de lancer Endurance Café, ces discussions sur l’endurance où nous faisions intervenir en direct sur Facebook les lecteurs/auditeurs par des questions dans les commentaires. L’audience était plutôt correcte pour écouter deux saltimbanques comme nous, mais nous n’avons pas trouvé un financement pour couvrir au moins les frais techniques. Le projet n’est pas oublié, il est simplement au frigo pour l’instant.

Ce concept Endurance Café, c’est un peu l’image que j’ai d’Endurance-Info aujourd’hui. Plus que du sport auto, c’est la volonté de raconter des histoires. Les chiffres et la technique c’est bien, mais ça n’aurait aucun sens s’il n’y avait pas les hommes autour. Parce que le facteur qui me passionne le plus dans les sports mécaniques, ce sont justement les hommes qui domptent ces mécaniques. Qu’ils soient pilotes, ingénieurs, mécaniciens, membres de la logistique… Ils partagent notre passion viscérale pour le sport. Cette même passion qui fait que, quinze ans après, Endurance-Info est toujours là et que l’équipe autour de Laurent est en train de s’étoffer. Cette même passion qui a poussé Laurent à vous proposer un nouveau site internet en guise de cadeau d’anniversaire. La foi déplacerait-elle les montagnes ? Joyeux anniversaire et longue vie à Endurance-Info !