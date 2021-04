Thierry Tassin (WRT) : “Le mode découverte a un côté agréable”

Nous y reviendrons plus en détails avec lui la semaine prochaine à Spa-Francorchamps dans le cadre du WEC, mais Thierry Tassin a parfaitement maîtrisé son sujet pour les débuts de Team WRT en European Le Mans Series à Barcelone avec une victoire à la clé.

Le directeur sportif de l’écurie belge a mis de côté le GT3 pour le DTM ces deux dernières saisons. Devant l’arrêt du programme DTM, l’ancien pilote de Tourisme gère la partie sportive en LMP2. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Thierry Tassin hors du baquet, c’est lui qui planche sur le règlement sportif. Avec lui, pas la peine de faire une interro écrite car il y a de fortes chances qu’il décroche un 20/20 avec en prime les félicitations du jury. La théorie est une chose, la pratique en est une autre. Là aussi, la note sera bonne.

“D’un point de vue sportif, tout est nouveau pour nous”, a confié Thierry Tassin à Endurance-Info. “Passer du GT au DTM a déjà été une grosse surprise. Il en est de même du DTM au LMP2. Quand on rejoint un championnat aussi relevé, il faut se concentrer sur l’efficacité. A Barcelone, nous avons appris beaucoup de choses et il en reste encore beaucoup à apprendre.”

Thierry Tassin a découvert un nouvel univers : “Le règlement est différent, le directeur de course également. Alain Adam (directeur de course du GT World Challenge Europe, ndlr) a l’habitude de sortir la voiture de sécurité après un Full Course Yellow. Eduardo Freitas fait les choses différemment. Les différences sont multiples. En GT, il faut tenir compte des relais de 65 minutes, alors qu’en LMP2, il faut gérer les temps de conduite en fonction de la catégorisation du pilote. La stratégie à mettre en place est différente, l’utilisation des pneumatiques également. Tout cela demande une bonne préparation.”

Team WRT peut compter sur un double programme ELMS/WEC pour progresser plus rapidement dans les deux séries. “Faire un double programme est positif”, explique le Belge. “Ce que nous avons vécu à Barcelone nous met en confiance pour arriver à Spa-Francorchamps. Le niveau en WEC va être une découverte pour nous. Le mode découverte à un côté agréable. Pour une équipe, cela permet de toujours se remettre en question. A Barcelone, terminer dans le top 5 aurait été positif. C’est aussi sympa de découvrir de nouvelles personnes. Nous avons été très bien accueillis à Barcelone en tant que nouvelle équipe.”

L’écurie belge doit aussi aider les trois pilotes qui disputent leur première saison en LMP2 : “Les trois pilotes sont différents. Robert a le plus d’expérience, ce qui lui permet de prodiguer des conseils. C’est quelqu’un de très exigeant, ce que j’apprécie. Louis amène son bagage de la monoplace et sa pointe de vitesse. Quant à Yifei, il prend confiance petit à petit. Au début, il parlait très peu. Yifei était réticent à prendre le départ car il jugeait ne pas avoir suffisamment d’expérience. Je dois le féliciter car cela a eu un impact sur le résultat final. Nous arrivons à Spa de la même manière qu’à Barcelone, à savoir pour continuer notre apprentissage.”