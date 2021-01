Team Speed Car passe à l’Audi R8 LMS GT4 sur la scène européenne

Acteur incontournable du Championnat de France FFSA GT depuis l’arrivée des GT4 en 2017, Team Speed Car poursuit dans la catégorie GT4 cette saison mais avec un nouveau châssis sur un nouveau championnat.

L’écurie de Pascal Destembert fera désormais confiance à l’Audi R8 LMS GT4 sur un programme européen en GT4 European Series et non plus à l’Alpine A110 en FFSA GT. Team Speed Car a déjà fait rouler une Audi dans le passé, du temps de la R8 LMS GT3 en FFSA GT.

Le premier équipage Audi réunira Robert Consani et Benjamin Lariche, tous deux fidèles à l’écurie basée à Alès. Le duo partira à la conquête du titre Silver. Thomas Hodier est confirmé sur la seconde Audi avec un coéquipier qui reste à être annoncé. Une troisième Audi est disponible pour jouer le titre Am. Team Speed Car compte donc jouer sur les trois tableaux : Silver, Pro-Am, Am. Une présence en FFSA GT n’est pas totalement à exclure. Pascal Destembert explique le pourquoi du comment des changements apportés durant l’hiver.

Pourquoi aller en GT4 European Series ?

“Après quatre saisons en FFSA GT, je pense que c’est la suite logique. Déjà pour Ben et Robert qui se sont toujours montrés aux avant-postes, mais aussi pour mon équipe qui a évolué jusqu’au plus haut niveau depuis 2017. Ce nouveau défi se présente comme une évidence pour nous. Malgré tout, on ne ferme pas la porte au FFSA GT. Le championnat de France reste une fantastique plateforme et si l’opportunité se présente, nous serons ravis de mettre en place un double programme.“

Vous passez de l’Alpine A110 GT4 à l’Audi R8 LMS GT4. Pourquoi ces changements ?

“Depuis 2017, nous sommes systématiquement en bataille pour jouer le titre en GT France. Fort de ces performances, une opportunité s’est offerte à nous de retourner chez Audi. Je les connais bien pour avoir gagné des courses en FFSA GT à l’époque du GT3 avec une R8 LMS. C’est une valeur sûre, un produit que je connais par cœur, compétitif sur tous les types de circuits, et que nous pourrons exploiter à son maximum dès les premiers tours de roues. Nous retrouvons également chez Audi une relation privilégiée, un service compétition personnalisé et un suivi permanent. C’est toujours un honneur de travailler en étroite collaboration avec un constructeur aussi prestigieux.“

Vous avez confirmé Robert Consani, Benjamin Lariche et Thomas Hodier, mais trois baquets restent encore disponibles ?

“En effet. C’est une vraie chance pour une équipe comme la mienne d’avoir la confiance de Benjamin et Robert pour une cinquième saison consécutive. Ils sont rapides, sympas et hyper complémentaires ! C’est un réel atout pour se lancer dans cette aventure internationale, et je les vois déjà se battre pour aller chercher la Silver Cup. J’aimerais maintenant trouver un bon coéquipier à Thomas Hodier pour boucler un deuxième équipage tout aussi compétitif, pour chasser cette fois-ci le titre Pro-AM. Enfin, j’ai une troisième Audi R8 LMS GT4 dans mon atelier, prête et disponible pour partir à la conquête du classement AM. Vous l’avez compris, en 2021, nous visons les avant-postes des trois catégories GT4 European Series !“