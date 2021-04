TC France : Palette et VSF Sport se montrent

D’après le site TC France :

Très attendus, les débuts du tout nouveau Championnat de France FFSA Tourisme sont programmés ce vendredi à 15h10 avec la première séance d’essais libres. Avant cela, la majorité des pilotes a toutefois profité de la possibilité qui leur était offerte par SRO Motorsports Group de participer à une séance de deux heures sur le Circuit Paul Armagnac de Nogaro.

Avec Steven Palette, le plus rapide sur la BMW M2 CS Racing de VSF Sport Amplitude, Florian Briché (Peugeot 308 RC – JSB Compétition), Ricardo van der Ende (BMW M2 CS Racing – L’Espace Bienvenue), Pierre-Arnaud Navarro (Peugeot 308 RC – JSB Compétition) et Lucas Frayssinet (Alpine A110 Cup – Chazel Technologie Course) groupés en moins d’une seconde, on retrouvait aussi les trois marques engagées dans la catégorie TC dans le top 5.



Dans la catégorie TCA, Florent Grizaud a dominé la séance sur la Peugeot RCZ Racing Cup de l’équipe GPA Racing en prenant le meilleur sur l’autre RCZ Cup de Christian Philippon (Espace Racing) et sur la Renault Clio Cup IV de Guillaume Maio et Julien Carli, qui représentent ensemble les intérêts de l’équipe GM Sport.

Les trois Peugeot 208 RC qui se disputeront la classe TCA Light ont roulé sans transpondeur et il faudra donc attendre les premiers essais officiels pour dessiner une hiérarchie entre Viny Beltramelli, Jonas Venier et Sacha Maguet, tous trois alignés par le Ropars Racing Team-Motors Legend.

Pour marquer le lancement officiel de ce nouveau championnat, deux séances d’essais libres de 40 minutes sont prévues (vendredi à 15h10 et samedi à 14h40) avant la première séance d’essais qualificatifs, dimanche à 10h00. À partir de cet instant, il ne sera plus question de se cacher et on aura une idée plus précise des forces des uns et des autres. On a déjà hâte d’y être !

Vous pourrez suivre les deux premières courses du Championnat de France FFSA Tourisme en direct sur la chaîne YouTube GT World, ainsi que sur la page Facebook TC France.