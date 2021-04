TC France, Nogaro (Q1) : van der Ende (BMW) en pole !

D’après le site TC France :

La tension était palpable ce dimanche matin au moment de s’élancer pour la toute première séance d’essais qualificatifs de l’histoire du Championnat de France FFSA Tourisme. Qui allait être les premiers polemen de la saison dans les quatre catégories ?

Comme espéré, on a eu droit à une lutte intense avec les huit premiers groupés en 7 dixièmes de seconde seulement ! Discret lors des essais libres, Ricardo van der Ende a fait parler toute son expérience en frappant au bon moment : en 1’35’’903, le Néerlandais a placé la BMW M2 CS Racing de l’équipe L’Espace Bienvenue en pole position. Quand on se souvient qu’il avait aussi signé la pole en FFSA GT lors du lancement de la saison 2020, on se dit que Ricardo entretient décidément une relation particulière avec le Circuit Paul Armagnac de Nogaro.

Derrière la BMW #16, Florian Briché (JSB Compétition) était le meilleur des représentants des Peugeot 308 RC après avoir concédé 395/1000e de seconde. Avec Steven Palette (BMW M2 CS Racing – VSF Sport Amplitude automobile) au troisième rang et Lucas Frayssinet (Alpine A110 Cup – Chazel Technologie Course) quatrième, les trois marques présentes dans la catégorie TC se retrouveront sur les deux premières lignes de la grille de départ.

Au vu des écarts réduits, il ne faut certainement pas exclure de la course au podium des garçons comme Pierre-Arnaud Navarro (Peugeot 308 RC – JSB Compétition), Xavier Guyonnet (Peugeot 308 RC – TSM Racing by GM Sport), Frédéric Caprasse (Peugeot 308 RC – JSB Compétition) et Kevin Ropars (Peugeot 308 RC – Ropars Racing Team-Motors Legend), séparés par moins de deux dixièmes de seconde.

Du côté de la catégorie TCA1, Christian Philippon a arraché la pole position dans les tous derniers instants sur la Peugeot RCZ Racing Cup Espace Racing. Le vétéran du peloton a ainsi devancé le modèle similaires de Florent Grizaud (GPA Racing) de… 36/1000e de seconde ! À moins de trois dixièmes, Julien Jacob-Cano (Peugeot RCZ Racing Cup – Runner For Ever) prenait la troisième place devant Dorian Duthil (Peugeot RCZ Racing Cup – Cap Racing by Espace Racing) et Jonathan Boutboul (Peugeot RCZ Racing Cup – Espace Racing).

En TCA2, le jeune Enzo Carvalhido (16 ans) a confirmé son statut de favori avec la Renault Clio Cup IV de Sport Auto Racing, même si Julien Carli (Renault Clio Cup IV – GM Sport) ne pointait qu’à un peu plus de 6 dixièmes de seconde.

Enfin, le TCA Light a vu les trois Peugeot 208 RC du Ropars Racing Team-Motors Legend séparées par 595/1000ede seconde seulement. Viny Beltramelli a eu le dernier mot devant Jonas Venier et Sacha Maguet.

Avec de tels écarts, la première course de l’histoire du Championnat de France FFSA Tourisme promet d’être très indécise. Soyez donc au rendez-vous en direct dès 16h05 sur la chaîne YouTube GT World ou sur la page Facebook FFSA Tourisme pour un premier départ à 16h15 !

Les chronos sont ici