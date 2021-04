TC France, Nogaro : des débuts en forme de feu d’artifice !

D’après le site officiel du TC France

Ricardo van der Ende premier vainqueur de l’histoire du FFSA Tourisme

Steven Palette récupère la victoire en course 2 et la tête du championnat

Jacob-Cano (TCA 1), la paire Carli-Maio (TCA 2) et Beltramelli (TCA Light) réalisent le doublé dans leur catégorie

Des bagarres intenses, des dépassements sur le fil, quelques touchettes et… énormément de spectacle ! Le Championnat de France FFSA Tourisme a fait une apparition remarquée dans le paysage du sport automobile français ce week-end lors des Coupes de Pâques de Nogaro. Même si le nouveau venu ne manquera pas d’évoluer et de mûrir au fil des courses, les passionnés ont retrouvé tout ce qui fait le charme des courses pour voitures de tourisme.

Avec 22 voitures sur la grille de départ de ce meeting inaugural, la Fédération Française du Sport Automobile et SRO Motorsports Group ont en tout cas réussi un premier pari : celui de remettre « le tourisme » à l’avant-plan sur les circuits de l’Hexagone.

Comprenant 12 voitures de trois marques différentes, la classe TC a proposé un festival avec quatre BMW M2 CS Racing luttant face à sept Peugeot 308 RC et une Alpine A110 Cup. Grâce à une Balance de Performance bien équilibrée pour une première, le match a bien eu lieu avec huit voitures dans la même seconde lors des premiers essais qualificatifs, dimanche matin. Auteur de la pole position, Ricardo van der Ende devenait le premier vainqueur de la saison sur la BMW M2 CS Racing de L’Espace Bienvenue. Après un beau duel face à Steven Palette (BMW M2 CS Racing – VSF Sport – Amplitude Automobile), Florian Briché parvenait à intercaler sa Peugeot 308 RC sur la deuxième marche du podium.

@SRO

Le lendemain, Florian s’offrait la pole position, mais le pilote de la Peugeot de JSB Compétition devait s’incliner au départ face à Ricardo van der Ende. Durant toute la première partie de la course, le pilote d’Amiens maintenait la pression… jusqu’à un contact envoyant Ricardo van der Ende en tête-à-queue à deux tours de l’arrivée. Florian Briché était donc le premier à passer sous le drapeau à damier, devant son ami Kevin Ropars (Peugeot 308 RC – Ropars Racing Team-Motors Legend). Après une enquête approfondie des commissaires sportifs, Florian était toutefois pénalisé après l’arrivée suite à l’incident avec Ricardo van der Ende. C’était aussi le cas de Kevin Ropars, jugé coupable d’un contact avec Steven Palette. La victoire revenait donc à celui-ci, qui prend du même coup la tête du championnat devant Ricardo van der Ende, finalement classé 4e de cette course 2.

@SRO

D’autres pilotes se sont distingués comme Xavier Guyonnet (Peugeot 308 RC – TSM Racing by GM Sport), cinquième puis troisième des deux courses. Deux des outsiders du championnat ont par contre vécu un week-end à oublier au plus vite. Déjà contraints à l’abandon dimanche, Fred Caprasse (Peugeot 308 RC – JSB Compétition) et Lucas Frayssinet (Alpine A110 Cup – Chazel Technologie Course) avaient tous les deux le potentiel pour viser le podium, mais la panne de frein du premier – qui percutait bien malencontreusement le deuxième – a provoqué un spectaculaire accrochage et l’abandon des deux protagonistes.

Les doublés de Jacob-Cano, de la paire Carli-Maio et de Beltramelli

Poleman de la course 2 et vainqueur des deux confrontations, Julien Jacob-Cano (Peugeot RCZ Racing Cup – Runner For Ever) a quitté Nogaro en tête du championnat devant Christian Philippon (Peugeot RCZ Racing Cup – Espace Racing). Le doyen de la compétition (59 ans) a montré que ce Championnat de France FFSA Tourisme convient décidément aux pilotes de tous les âges ! Se partageant la RCZ #40 de Cap Racing by Espace Racing, Dorian Duthil et Julien Nougaret sont tous les deux montés sur le podium. On a aussi retrouvé dans le top 5 Jonathan Boutboul (Espace Racing) et Florent Grizaud (GPA Racing).

@SRO

En TCA 2, Julien Carli a profité d’un léger problème technique de son jeune rival Enzo Carvalhido (Sport Auto Racing) pour imposer sa Renault Clio Cup IV de GM Sport lors de la première course. Le lendemain, le patron-pilote Guillaume Maio prenait lui-même le volant et il parvenait à égaler son équipier en devançant à son tour le jeune Enzo.

@SRO

Avec des pilotes ayant entre 16 et 21 ans, le TCA Light faisait la part belle à la jeunesse ce week-end à Nogaro. Au volant de leurs Peugeot 208 RC chaussées de pneumatiques Pirelli de série, les trois représentants du Ropars Racing Team-Motors Legend ont disputé les deux courses roues dans roues, non sans assurer leur part de spectacle. Le tiercé final était à chaque fois le même : Viny Beltramelli s’imposait devant Sacha Maguet et Jonas Venier.

Après ces débuts intéressants à plus d’un titre à Nogaro, le Circuit de Nevers Magny-Cours proposera un profil tout à fait différent du 7 au 9 mai prochains. Pour tous les protagonistes du Championnat de France FFSA Tourisme, le rendez-vous est déjà pris dans la Nièvre.

@SRO

