TC France : Frayssinet chez Chazal Technologie Course

Le plateau TC France continue de se remplir. C’est au tour de Lucas Frayssinet de confirmer sa présence avec une Alpine A110 Cup qui sera alignée par Chazel Technologie Course. Le jeune pilote arrive de l’Alpine Europa Cup.

“Je ne rêve pas de devenir pilote professionnel, mais j’aime faire les choses bien et le TC France tombe à point nommé pour moi”, a déclaré Lucas Frayssinet. “Après avoir pris part à deux épreuves en FFSA GT en 2019, j’ai disputé le TTE l’an dernier. En plus de mes études, je travaille pour un conseil en levée de fonds immobilières et le sport automobile est donc avant tout un hobby. Cela ne nous a toutefois pas empêchés, déjà avec l’équipe Chazel et l’Alpine A110 Cup, de remporter le championnat dans la catégorie T3 en 2020. Le TC France, c’est donc une suite logique pour nous car ça va nous permettre de passer à un échelon supérieur.“

Coaché par David Zollinger, Lucas Frayssinet compte bien passer à l’étape supérieure cette saison avec ce passage dans la catégorie TC.