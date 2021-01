Aller sur les circuits n’est pas simple par les temps qui courent. Se rendre aux 24 Heures de Daytona n’a pas d’intérêt vu que le paddock est interdit aux médias. Chaque pays et chaque promoteur demandent des tests PCR négatifs de moins de 96 heures. Dans l’ensemble, tout le monde joue le jeu pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles et que les événements puissent se tenir. Cependant, tout ne se passe toujours dans les règles édictées par les promoteurs.

Le docteur Cem Boneval, délégué COVID-19 du Rallye de Monte Carlo, a constaté que Motorsport Location Catering, dirigé par Pawel Blum, a falsifié les dates des tests PCR de deux de ses employés. Les vols des deux employés depuis Amsterdam ont été annulés, ce qui fait que le délai de 96 heures était dépassé à leur arrivée au Rallye de Monte Carlo. Les deux personnes ont été testées à nouveau hier et déclarées négatives.

Motorsport Location Catering gère les réceptifs de Saintéloc Racing, M-Sport, DG Sport et le WRC, promoteur du championnat. Le WRC et la FIA ont considéré cette falsification comme une brèche importante du Code Sportif International. Le prestataire se voit donc exclure pour six mois du WRC, à savoir du 24 janvier 2021 au 24 juillet 2021.