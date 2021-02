Vingt-trois ! Porsche Cars North America a reçu un premier lot de Porsche 911 GT3 Cup version 992. La remplaçante de la 991 va trouver refuge en Porsche Carrera Cup North America, l’une des six séries Cup à accepter la 992 cette année.

Les Porsche sont arrivées à l’aéroport d’Atlanta (Georgie). Deux journées d’essais vont maintenant être organisées à Sebring les 8 et 9 mars avant l’ouverture du championnat à Sebring les 18 et 19 mars. Black Swan Racing, 311RS Motorsport et BGB Motorsports ont déjà confirmé leur présence.

Photo : Porsche Cars North America

