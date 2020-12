T3 Motorsport passe en Lamborghini Huracan GT3

Après avoir fait rouler des Audi R8 LMS GT3 et Bentley Continental GT3 en ADAC GT Masters, T3 Motorsport change de marque pour faire rouler des Lamborghini Huracan GT3 la saison prochaine, toujours dans le championnat GT allemand.

Trois Lamborghini Huracan GT3 seront engagées en ADAC GT Masters en 2021. Ce sera la troisième année de présence de l’équipe allemande dirigée par Jens Feucht dans la série.

Les deux premiers pilotes sont connus avec Maximilian Paul (20 ans) et Hugo Sasse (16 ans). Le premier a déjà deux saisons d’ADAC GT Masters derrière lui et le second arrive de l’ADAC GT4 Germany.

T3 Motorsport continuera son engagement en ADAC GT Masters avec une paire d’Audi R8 LMS GT4.

Les premiers essais avec les Lamborghini se dérouleront en février prochain à Portimao.