SUPER GT Suzuka : Quintarelli/Matsuda (Nissan), en Michelin, vainqueurs en GT500

La sixième manche du SUPER GT a connu deux vainqueurs surprises : la Nissan GT-R Nismo #23 en GT500 et l’Audi R8 LMS GT3 #21 du Hitotsuyama Racing.

GT500

Après les qualifications, peu de gens auraient parié sur un succès de la Nissan GT-R Nismo #23 de Tsugio Matsuda et Ronnnie Quintarelli. Matsuda était sorti de la piste au début de la Q1, ce qui avait entraîné l’interruption de la séance. La Nissan, en Michelin, partait donc à l’arrière du peloton des GT500.

Le temps était au beau fixe à Suzuka au moment du départ, la piste était sèche et la température -20°C- était agréable. Contrairement à ce que nous avions écrit par erreur hier, la course était ouverte au public, pour la première fois de la saison, et près de de 20000 spectateurs ont assisté à cette course.

La Honda NSX-GT ARTA #8 partait en pole position et c’est Tomoki Nojiri qui en prenait le volant, alors que son coéquipier Nirei Fukuzumi avait été l’auteur de cette pole.

Nojiri prenait un bon départ et conservait la tête de la course, creusant un petit écart sur ses concurrents, avant de s’arrêter assez tôt -au 19ème tour d’une course qui allait en durer 52-, pour passer le relais à Fukuzumi. La Nissan Impul #12 de Daiki Sasaki, alors deuxième, et les suivants, s’apprêtaient au stand à leur tour peu après.

Des sorties de piste de plusieurs GT300 amenèrent le safety car à rentrer en action. Ronnie Quintarelli, qui avait gagné quatre places pendant son relais et était donc 11ème, rentrait tout de suite au stand et laissait le volant à Tsugio Matsuda au 22ème tour. La stratégie avait été parfaite et quand Matsuda repartait, il était et en tête de la course !

Matsuda tenait bon et maîtrisait le groupe de chasse, lui et Quintarelli remportant leur deuxième course de la saison, la première ayant déjà été acquise sur ce circuit de Suzuka.

Kazuki Hiramine (Nissan #12) prenait la deuxième place, à un peu moins de cinq secondes, de peu devant Nirei Fukuzumi (Honda #8), Kohei Hirate -Nissan NDDP Racing with B-Max #3) et Yuji Tachikawa (Toyota GR Supra Zent Cerumo #38), ces quatre pilotes étant groupés en moins de quatre secondes.

Le classement de la course est ICI

Cette sixième manche resserre les positions. Oshima/Tsuboi (Toyota GT Supra Wako’s #14) sont toujours leaders avec 47 points, devant Hirakawa/Cassidy (Totota GR Supra Tom’s #37), 46 points, mais ils sont talonnés par trois équipages à égalité avec 45 points : les vainqueurs du jour Quintarelli/Matsuda, Tsukakoshi/Baguette (Honda Keihin Real Racing #17) et Yuhi Sekiguchi/Fenestraz (Toyota Tom’s #36).

GT300

Au départ, Hideki Yamauchi (Subaru BRZ R&D Sport #61) prenait le meilleur sur la Lexus RC F GT3 K-tunes Racing #96 de Morio Nitta -dont l’équipier Sena Sakaguchi avait réalisé la pole positon). Yamauchi s’échappait légèrement avant que Hiroki Yoshida (Toyota GR Supra GT Saitama Toyopet #52) ne sorte de la piste et entraîne l’entrée en piste du safety car. Tsubasa Kondo (Audi R8 LMS GT3 Hitotsuyama Racing #21) rentrait aussitôt sur la pitlane et était relayé par Shintaro Kawabata qui était le nouveau leader.

L’Audi allait conserver la première place jusqu’au terme de la course, malgré les efforts de Kazuko Kotaka (Toyota 86 MC Advic Muta #6) qui terminait deuxième, à un peu plus de deux secondes, et de Nobuteru Taniguchi (Mercedes-AMG GT3 Goodsmile Racing & Team Ukyo #4) qui terminait sur les talons de la Toyota #6.

Le résultat de la course est là

Le classement pilotes n’a guère évolué, les premiers du classement avant Suzuka n’ayant pas brillé aujourd’hui. Gamou/Suganami (Mercedes-AMG GT3 Leon Racing #65) sont toujours premiers avec 51 points, devant Hiranaka/Yasuda (Nissan GT-R GT3 GAINER #11) et Takagi Otsu (Honda NSX GT3 ARTA #55), 38 points.