SUPER GT Suzuka : la pole pour Izawa (Honda NSX-GT)

Les pole positions sont tombées aujourd’hui à Suzuka dans l’escarcelle de Honda en GT500 et de Toyota en GT300

GT500

En Q1, Hiroki Otsu était le plus rapide en 1.46.160 avec la Honda NSX-GT #64 du Modulo Nakajima Racing, précédant Tsugio Matsuda (Nissan GT-R NISMO #23, 1.46.500) et Hiroaki Ishiura (Toyota GR Supra Zent Cerumo #38, 1.46.631), les trois constructeurs étant donc dans le tiercé de tête. Quatre Honda passaient en Q2, contre Trois Toyota et la seule Nissan NISMO.

En Q2, la hiérarchie du trio de tête n’était pas bouleversée et c’est Takuya Izawa qui s’adjugeait la pole avec la Honda #64 en 1.46.239 -moins vite que son équipier Otsu en Q1), devant Ronnie Quintarelli (Nissan #23, 1.46.699) et Yuji Tachikawa (Toyota #38, 1.46.769). On retrouvait la même diversité chez les équipementiers que chez les constructeurs, Izawa étant en Dunlop, Quintarelli en Michelin et Tachikawa en Bridgestone.

Bertrand Baguette (Honda Real Racing #17) a réalisé le septième chrono tandis que Sacha Fenestraz (Toyota Tom’s #36), douzième, n’a pas passé le cut de la Q1 .

Les chronos sont ici

GT300

Koki Saga (Toyota GR Sport Prius PHV apr GT) a fait la pole position en 1.58.189. Son coéquipier Yuhki Nakayama avait été le plus véloce en Q1 en 1.58.621.

Saga a devancé Shinichi Takagi (Honda NSX GT3 ARTA #55 , 1.58.430) et João Paulo de Oliveira (Nisan GT-R NISMO GT3 Kondo Racing #56, 1.58.826). Saga et Takagi sont en Bridgestone, de Oliveira en Yokohama.

Les chronos sont là