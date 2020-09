SUPER GT Motegi : Baguette/Tsukakoshi (Honda) vainqueurs et nouveaux leaders en GT500

La quatrième manche du SUPER GT 2020 a souri à Honda en GT500 et à Mercedes-AMG en GT300.

GT500

Bertrand Baguette et Koudai Tsukakoshi (Honda NSX-GT Keihin Real Racing #17) se sont imposés pour la deuxième fois de la saison, au terme des 300 Km de course (63 tours) après leur succès de la deuxième manche sur le Fuji Speedway.

Yuji Tachikawa avait offert la pole position à la Lexus GR Supra Zent Cerumo #38 et le Japonais conservait l a première place au départ, serré de près par Bertrand Baguette et Takuya Izawa (Honda Drago Modulo Corse #64). Dans le trafic des GT300 qui se faisaient doubler, Baguette passait à l’offensive et dépassait Tachikawa pour prendre la tête de la course, creusant de suite un petit écart.

Cet écart fut réduit à deux reprises par des interventions du safety car mais Tsukakoshi qui avait relayé Baguette contrôlait parfaitement la situation et reprenait du champ.

La Lexus #38 aux mains de Hiroaki Ishiura terminait à huit secondes de la Lexus, les deux voiturs étant chaussées en Bridgestone.

La Honda NSX-GT Mugen #16 de Hideki Mutoh et Ukyo Sasahara complétait le podium tandis que Nissan, dans un week-end délicat, devait se satisfaire de la septième place de la Nissan GT-R NDDP Racing with B-MAX # 3 de Katsumasa Chiyo et Kohei Hirate.

Le classement est ici

Baguette et Tsukakoshi font coup double en prenant la tête du classement pilotes avec 86 points, devant les deux Lexus Tom’s, la #36 de Sekiguchi/Fenestraz, 82 points et la #37 de Hirakawa/Cassidy, 76 points.

GT300

La Nissan GT-R Tomei Sports #360 était partie en pole position et Takayuki Aoki menait grand train en début de course avant d e céder du terrain en fin de couse sur ennuis mécaniques alors que la Nissan semblait tenir sa deuxième place.

Après tous les pitstops, Naoya Gamou était leader avec la Mercedes-AMG GT3 Leon Racing #65 , pourtant partie en 13ème position sur la grille de départ. La Mercedes, que partageait Gamou avec Togo Suganami. La Lamborghini Huracan JLOC #88 de Takashi Kogure/Yuya Motojima prenait la deuxième place devant la Subaru BRZ R&D Sport #61 de Takuto Iguchi/Hideoki Yamauchi.

Le classement est là