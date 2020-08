SUPER GT, Fuji : Baguette/Tsukakoshi (Honda/Real Racing) sans contestation

Bertrand Baguette et Koudai Tsukakoshi n’ont pas laissé passer leur chance à Fuji lors du deuxième rendez-vous SUPER GT de la saison à Fuji sur un format de 300 km. Le tandem de la Honda NSX-GT/Keihin Real Racing a nettement dominé la concurrence pour offrir la première victoire à la Honda NSX-GT équipée du moteur à l’avant. En GT300, Cars Tokai Dreams28 s’est défait de ses adversaires pour s’imposer. Hiroki Katoh et Masataka Yanagida offrent un premier succès à Cars Tokai Dreams28 depuis bien longtemps (Sugo 2010).

Quand on connaît le niveau de compétitivité du SUPER GT, remporter une course de 300 km avec 15.762s d’avance sur le deuxième prouve que l’équipage de la Honda équipée de gommes Bridgestone a nettement dominé son sujet. La #17 n’avait pas de lest embarqué pour ce rendez-vous de Fuji. Dès le 10e tour, Bertrand Baguette a trouvé l’ouverture sur Nirei Fukuzimi qui s’était élancé depuis la pole sur la Honda NSX-GT/ARTA. Personne ne reverra le Belge, auteur d’un relais impeccable. Koudai Tsukakoshi n’a eu qu’à terminer le travail. Real Racing et Tsukakoshi décrochent leur 3e succès en GT500. Quant à Bertrand Baguette, il retrouve le goût de la victoire après la victoire de Suzuka en 2017 chez Nakajima.

Déjà sur le podium lors du premier rendez-vous 2020, Yuhi Sekiguchi et Sacha Fenestraz récidivent au volant de la Toyota GR Supra/au TOM’S malgré les 30 kg de lest. La dernière marche du podium revient à une autre Toyota, celle du team WAKO’S Rookie de Kazuya Oshima et Sho Tsuboi (22 kg de lest). Ryo Kirakawa et Nick Cassidy, eux aussi sur une Toyota GR Supra (KeePer TOM’S), terminent au pied du podium devant la Honda NSX-GT/Team Kunimitsu de Yamamoto/Makino. La meilleure des Nissan GT-R a pris la 6e place avec celle de Calsonic partagée par Daiki Sasaki et Kazuki Hiramine. Dixième place pour la Nissan/NISMO de Quintarelli/Matsuda. La Honda NSX-GT/ARTA des polemen, Fukuzimi/Nojiri, a connu des soucis, notamment une sortie en pneus froids de Tomoki Nojiri. La Toyota GR Supra/WedsSport Team Bandoh de Kunimoto/Miyata n’a pas rallié l’arrivée.

Avec 30 points, Sekiguchi/Fenestraz prennent la tête du championnat, 1 point devant Hirakawa/Cassidy. Baguette/Tsukakoshi sont à 10 longueurs de la tête.

En GT300, la victoire de la Lotus Evora MC/Cars Tokai Dreams28 de Hiroki Katoh et masataka Yanagida n’a pas été simple avec 1.585s d’avance sous le damier sur la Subaru BRZ de Takuto Iguchi et Hideki Yamauchi. Troisième place pour la Honda NSX GT3/ARTA de Shinichi Takagi et Toshiki Oyu. La Mercedes-AMG GT3/K2 R&D Leon Racing de Gamou/Suganami termine 4e. Seuls les quatre premiers ont terminé dans le même tour.

Ce succès de la Lotus Evora MC est le premier en SUPER GT depuis son apparition en 2015.

Yoshida/Kawaii mènent le championnat GT300 avec 25 points, soit 5 de plus que Yanagida/Katoh.

Prochain rendez-vous à Suzuka les 22 et 23 août…