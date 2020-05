Stop ou encore ?

On vous l’avait expliqué il y a quelques semaines, Endurance-Info et Endurance-Classic cherchent des solutions de financement afin d’assurer l’avenir et le développement.

En dépit d’une période sans la moindre course, les chiffres de fréquentation sont en nette hausse mais cela ne suffit pas. Comme les autres médias, il va falloir innover, trouver d’autres sources de revenus pour maintenir l’activité et surtout la développer. Il reste tant de choses à faire pour informer au-delà du simple résultat d’une course ou de la ‘breaking news’ du jour.

Les packs Abonnés vont être réaménagés sous peu et le contenu réservé aux abonnés va être réactivé. De nouveaux cadeaux vont vous être proposés avant on l’espère une nouvelle plateforme globale.

Endurance-Info espère aussi mobiliser les acteurs de la discipline Endurance au-delà des passionnés. Plutôt que de mettre en place une souscription, Endurance-Info choisit la voie de la publicité avec la recherche de 100 sociétés, championnats, etc… à 1000 euros. Pour cette somme, ceux qui le souhaitent auront un habillage de site à leurs couleurs durant une semaine (ou plus en fonction de la somme) avec en prime un article correspondant à leurs besoins. Les seuls revenus d’un site internet restent la publicité.

Nous tenons à remercier les premières équipes (et personnes) qui viennent de rejoindre l’aventure du développement d’Endurance-Info en plus de nos partenaires actuels. Le Ruffier Racing est la première équipe à adhérer à l’idée.

Pour la petite histoire, le média Endurance-Info a été lancé il y a 14 ans aujourd’hui…

Plus d’infos : laurentmercierei@gmail.com