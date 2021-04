Steven Palette (VSF Sports) : “Une bonne base avant de passer en GT4”

Avec un championnat TC France qui prend son envol ce week-end à Nogaro, le paysage des circuits français retrouve une formule Tourisme dans le cadre du Championnat de France des Circuits. VSF Sports Amplitude Automobiles fait partie des premières équipes à avoir confirmé sa présence dans la série. Pour ses débuts en compétition, l’écurie tourangelle a recruté Steven Palette qui a la double casquette, celle de pilote et de directeur sportif.

Deux BMW M2 CS Racing roulent à Nogaro, Steven Palette d’un côté, Lucca Brizzi de l’autre. Ce nouveau championnat, abordable financièrement, permet à VSF de passer du rôle de partenaire de Steven Palette à équipe de course.

“Nous avons déjà abattu beaucoup de travail et nous continuons ce week-end à travailler”, a déclaré Steven Palette à Endurance-Info. “Le staff doit apprendre à se connaître. Dans un premier temps, il a fallu réunir tout le matériel. Cette expérience me rappelle l’époque où j’ai démarré avec mon père à l’âge de 16 ans. Le team tient à faire les choses proprement.”

Avant les Coupes de Pâques, VSF Sports a bouclé deux journées de roulage ici-même à Nogaro, mais sous la pluie. “Nous débutons sur le sec”, précise le Vierzonnais. “Lucca doit rouler le plus possible afin d’engranger de l’expérience. Pour ma part, je m’occupe plus du développement. Le soir, on compile toutes les données.”

“La BMW M2 CS Racing est très sympa à piloter”, confie le champion GT World Challenge Europe (Sprint) en titre. “Le châssis se comporte très bien, l’ABS est proche de la série, le tout pour 100 000 euros. On peut voir que les écarts sont assez serrés. Une fois de plus, je pense que SRO a fait du bon boulot avec la BOP. Ce nouveau championnat est une bonne base avant de passer en GT4. C’est une bonne rampe de lancement pour ceux qui arrivent du karting comme Lucca, avant de monter en GT4 puis GT3. Le pilote qui veut rouler en solo y trouve lui aussi son compte.”

La différence de prix à la minute entre une GT4 et une TC est de l’ordre de 25% en faveur du TC. Une saison coûte environ 120 000 euros, ce qui reste abordable pour rouler dans le cadre du Championnat de France des Circuits.

“A l’avenir, peut-être qu’il faudrait plus de roulage comme par exemple des courses de 25 minutes avec trois courses par meeting au lieu de deux”, explique-t-il. “Ce qui coûte cher, ce n’est pas tant le roulage mais plutôt le temps passé sur le circuit.”

A plus long terme, VSF Sport Amplitude Automobiles vise le GT4 et pourquoi pas le GT3, toujours dans le giron BMW : “Il faut bien commencer par un championnat et le TC France est parfait pour cela. A terme, évoluer vers le GT4 puis le GT3 fait partie des envies. Bien entendu, le haut de la pyramide est les 24 Heures du Mans, mais l’équipe ne veut pas brûler les étapes.”

Dès cette saison, VSF Sports espère faire rouler deux pilotes/auto. On parle de 60 000 euros/pilote pour une saison, ce qui reste raisonnable pour un championnat complet.