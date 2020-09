Steve Brooks (Team Project 1) : “Je comprends mieux pourquoi je rêve la nuit”

Sept ans après sa dernière participation aux 24 Heures du Mans, Steve Brooks faisait son retour en terre sarthoise. Le Rémois roulait sur une des trois Porsche 911 RSR/Team Project 1 en compagnie de Julien Piguet et Andreas Laskaratos. Les trois rookies du Mans ont vu le damier en queue de peloton de la catégorie GTE-Am.

La place finale importe peu sachant que la mission du trio de la #89 était de voir le damier. “J’ai adoré la voiture”, a confié Steve Brooks à Endurance-Info après l’arrivée. “C’était un réel plaisir de la piloter car quand on voit ce qu’elle encaisse sur la piste, elle a le même comportement du début à la fin. J’ai débuté au Mans en 2001 sur une Porsche mais à cette époque, tout m’avait impressionné : ambiance, auto, course. Là, j’ai pu me concentrer sur la course. Le son du moteur est juste magique et même au lendemain de la course, je l’ai encore dans les oreilles.”

L’équipage de la Porsche #89 a été finalisé quelques jours seulement avant le début de la course. “L’équipe était top“, souligne le pilote CLRT en Porsche Carrera Cup France. “J’ai appris à mieux connaître Julien et Andreas est une belle découverte. Nous n’avons pas rencontré le moindre pépin technique au sein d’une équipe Team Project 1 très professionnelle.”

Steve Brooks a retrouvé un circuit du Mans qu’il affectionne tout particulièrement : “J’aime toujours autant ce circuit. J’ai bien connu le bac à gravier à Arnage mais là j’ai fait attention (rire). C’est vraiment un circuit magnifique. Je comprends mieux pourquoi je rêve la nuit. Dans la Porsche, j’ai retrouvé les sensations que je peux avoir dans une GP2.”

Steve Brooks va maintenant se tourner vers les 24 Heures du Nürburgring où il sera au départ sur une Porsche, cette fois un Cayman 718 GT4 Clubsport MR du Mathol Racing. En 13 participations, Steve Brooks a vu le damier à 12 reprises.

Une semaine plus tard, il sera temps de rejoindre le Paul Ricard pour la Porsche Carrera Cup France chez CLRT. Direction ensuite le Mugello pour le Boss GP puis retour en Porsche Carrera Cup France à Spa.