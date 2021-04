Stéphane Tribaudini en direction du Mans

Après le GT4, Stéphane Tribaudini est passé en GT3 et la prochaine étape doit être le GTE. le Niçois vise clairement les 24 Heures du Mans 2022 sur une Ferrari 488 GTE.

Le programme, monté avec Franck Dezoteux, doit débuter cette année par l’Ultimate Cup Series avant de passer en Michelin Le Mans Cup avec en prime une participation au Road to Le Mans.

Stéphane Tribaudini se réjouit d’attaquer ce nouveau projet : « Incroyable de m’imaginer piloter sur le grand circuit des 24 Heures du Mans et tout ça à bord d’une Ferrari quelques heures avant la vraie course ! Je suis ravi d’accompagner Franck sur ce projet sur deux ans et de continuer notre collaboration entamée en 2020 en Ligier Cup avec notre ingénieur Félix Barré. Avant de penser au Mans, notre 1er objectif sera de prendre de l’expérience sur une Renault R.S.01 du Team AB Sport Auto en Ultimate Cup Endurance et de jouer le titre. Hâte de démarrer dans 3 semaines sur mon circuit fétiche à Dijon. »