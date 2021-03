SSR Performance en route vers les 24H du Nürburgring avec Manthey Racing

Manthey Racing collabore avec différentes équipes roulant en Porsche à travers le monde via la présence d’ingénieurs du département « Performance & Engineering ». Cela va de la Nürburgring Endurance Series à l’Intercontinental GT Challenge, l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, l’Asian Le Mans Series, l’ADAC GT Masters et les 24 Heures du Nürburgring.

Depuis 2019, Manthey Racing soutient l’équipe SSR Performance avec à la clé le titre ADAC GT Masters en 2020. Les deux entités élargissent leur collaboration cette année car Manthey Racing va accompagner le team munichois vers une participation aux 24 Heures du Nürburgring 2022. Cela se traduit déjà par la présence d’un logo sur la Porsche ‘Grello’ de Manthey Racing.

Le titre ADAC GT Masters pour Ammermüller/Engelhart

Nicolas Raeder, en charge du management chez Manthey Racing, explique la démarche : « C’est passionnant de voir comment notre entreprise se développe constamment sur différents sujets. Beaucoup de choses se sont passées ces dernières années, notamment en ce qui concerne le support technique, et je suis fier que nous ayons pu transmettre nos connaissances avec tant de succès. Maintenant, nous accompagnons SSR Performance du sprint vers l’endurance. Cela ne signifie pas que nous ne participerons pas l’année prochaine à la course sur la Nordschleife, dans ce qui est probablement la plus importante pour nous. »

Stefan Schlund, directeur général de SSR Performance : « Après une année d’apprentissage en 2019 et une année 2020 exceptionnelle, j’ai hâte de poursuivre la saison 2021 avec Manthey Racing en tant que partenaire. En tant que propriétaire de l’équipe et de l’entreprise, j’ai été bouleversé de voir à quelle vitesse notre équipe a pu adopter les structures de Manthey en les mettant en œuvre par nous-mêmes en très peu de temps. Le titre ADAC GT Masters dès la première année a été couronné de succès. Nous avons rapidement appris et j’ai déjà hâte d’être aux 24H 2022, quand l’élève affrontera son maître. Ce sera une bataille passionnante ! »

SSR Performance peut aussi compter sur la présence de Wolfgang Hatz pour diriger l’équipe, lui qui a travaillé sur le programme Porsche LMP1.