SRT41 contraint de déclarer forfait pour les 24H du Mans

C’est la mort dans l’âme que Frédéric Sausset a dû se résoudre à renoncer à une présence aux 24 Heures du Mans en septembre. Le premier équipage issu du handicap était attendu dans le cadre du Garage 56. Nigel Bailly, Snoussi Ben Moussa et Takuma Aoki devaient se partager le volant d’une ORECA 07 soutenue techniquement par Graff.

“Après m’être entretenu longuement avec mes pilotes Takuma Aoki, Nigel Bailly et Snoussi Ben Moussa, l’ensemble de nos partenaires, les membres de la Team SRT41, les responsables de l’Automobile Club de l’Ouest et de l’ELMS, les Présidents de la FIA et la FFSA et toutes les personnes qui contribuent à la réussite de cet extraordinaire projet de faire courir le 1er équipage exclusivement composé de pilotes issus du handicap de l’histoire aux 24 Heures du Mans, j’ai pris la très difficile décision, en raison de la terrible pandémie mondiale du COVID-19, de renoncer à participer à la mythique épreuve mancelle les 19 et 20 Septembre prochains”, a expliqué Frédéric Sausset dans un communiqué de presse.

La préparation de l’équipe a forcément connu un coup d’arrêt suite au confinement : “L’arrêt brutal du programme des suites du confinement m’a invité à prendre cette décision car j’ai jugé que notre préparation, ainsi chamboulée et dégradée, ne nous aurait pas permis de nous présenter à cette épreuve exigeante dans des conditions optimales. Ainsi, après avoir minutieusement étudié l’ensemble des scénarios qui se présentaient à nous et face aux conséquences humaines et financières de cette terrible crise tout en y associant les valeurs humaines que je m’évertue à défendre dans ce programme depuis le début de l’aventure SRT41, il m’est apparu plus raisonnable de renoncer à participer cette année.”

SRT41 espère bien revenir en 2021, toujours en tant que Garage 56 : “J’ai immédiatement présenté notre candidature à l’ACO pour l’épreuve des 24 Heures 2021 en souhaitant de tout mon cœur que cette terrible pandémie ne sera plus qu’un très mauvais souvenir et que cette épreuve du renouveau se déroulera dans des conditions privilégiant le sport, l’exploit humain, le partage et l’euphorie d’une liberté retrouvée pour tous et la fin de cette pandémie mondiale !”

SRT41 continuera de communiquer régulièrement sur ses réseaux sociaux sur l’avancée du programme.

Suite au forfait de SRT41, la Ferrari 488 GTE/Spirit of Race de Duncan Cameron, Aaron Scott et Matt Griffin se voit invitée aux 24 Heures du Mans de septembre prochain. Le premier suppléant est donc ByKolles avec son ENSO CLM P1/01.