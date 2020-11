SRO Motorsports Group va manager l’Australian GT dès 2021

SRO Motorsports Group et Australian Racing Group (ARG) s’associent pour gérer conjointement le Motorsport Australia GT Championship et le Motorsport Australia Endurance Championship à partir de 2021. Les deux entités travailleront ensemble dans le but faire grossir les deux séries. Bien entendu, la Balance de Performance en GT3 sera gérée par SRO.

ARG s’occupe de différentes catégories : TCR Australia Series, VHT S5000 Australian Drivers, Touring Car Masters, Kumho V8 Touring Car Series et National Trans Am Series. L’organisation gère également les 6 Heures de Bathurst et le Bathurst International sur l’emblématique circuit du Mont Panorama.

Stéphane Ratel, président-fondateur de SRO Motorsports Group, se réjouit de ce nouveau partenariat : « Nous sommes honorés que Motorsport Australia nous ait donné l’opportunité d’apporter notre expérience de la course GT sur ses côtes en 2021. Cela renforcera les liens étroits que SRO entretient avec les 12 Heures de Bathurst qui font partie de l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli depuis sa création. En ce qui concerne l’avenir, nous sommes ravis de nous associer à Matt Braid (président de ARG, ndlr) et Australian Racing Group pour développer davantage le championnat Motorsport Australia GT en offrant la même audience mondiale et la même gestion de la BOP que les séries gérées directement par SRO. La saison 2021 promet d’être vraiment excitante et nous dévoilerons sous peu d’autres nouvelles concernant nos projets. »