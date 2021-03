Spa : 37 autos sur la liste des engagés !

Les 6 Heures de Spa-Francorchamps vont ouvrir la saison 2021 du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA du 29 avril au 1er mai. La liste des engagés de ce premier rendez-vous de la 9e saison laisse apparaître 37 autos, soit plus que le nombre des engagés à l’année qui est de 33.

Aucune surprise à attendre en Hypercar avec les deux Toyota GR010 HYBRID, les deux Glickenhaus 007 LMH et l’Alpine A480.

On compte 14 LMP2 sur la liste. G-Drive Racing, qu’on retrouvera en European Le Mans Series cette saison avec deux LMP2, viendra se frotter à la concurrence du WEC. L’Aurus 01#26 sera confiée à Roman Rusinov, Franco Colapinto et Roberto Merhi. La seconde Aurus sera pour Rui Andrade, John Falb et Pietro Fittipaldi. PR1 Motorsports sera du déplacement dans les Ardennes belges pour préparer les 24 Heures du Mans. Seul Patrick Kelly est confirmé sur l’Oreca 07.

La Corvette C8.R officielle d’Oliver Gavin et Antonio Garcia vient s’ajouter à la liste des équipes présentes en GTE-Pro, à savoir les deux Ferrari et les deux Porsche.

Le plateau inscrit à l’année en GTE-Am sera présent à Spa-Francorchamps. Jörg Bergmeister était initialement prévu sur la Porsche/Team Project 1 #46, mais c’est finalement Dennis Olsen qui figure sur la liste. Christian Ried, Jaxon Evans et Matt Campbell se partageront le volant de la Porsche 911 RSR/Dempsey Proton Racing #77.

La liste des engagés est ici