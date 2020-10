Six manches ELMS en 2021 !

Communiqué de Presse :

Le calendrier 2021 de l’European Le Mans Series annoncé aujourd’hui, offre aux équipes, pilotes, partenaires, médias et fans la plateforme sportive idéale à la série Endurance continentale leader, et ce malgré les réserves liées à la crise économique mondiale résultant de la pandémie COVID-19.



Six des plus beaux circuits en Europe ; Barcelone, Monza, Le Castellet, Spa-Francorchamps, Portimão et le circuit du Red Bull Ring qui est, après deux ans d’absence, de retour au calendrier les 15 et 16 mai pour la deuxième manche ELMS, accueilleront les concurrents de ce championnat 2021. A noter que la course de Monza se déroulera huit jours avant l’épreuve du WEC sur le même circuit en juillet prochain.



• TESTS OFFICIELS BARCELONE : 12-13 AVRIL

• 4 HEURES DE BARCELONE : 17-18 AVRIL

• 4 HEURES DU RED BULL RING : 15-16 MAI

• 4 HEURES DE MONZA : 10-11 JUILLET

• 4 HEURES DU CASTELLET : 28-29 AOUT

• 4 HEURES DE SPA-FRANCORCHAMPS : 18-19 SEPTEMBRE

• 4 HEURES DE PORTIMAO : 23-24 OCTOBRE



Il faut préciser que ce calendrier est susceptible de modifications en fonction de l’évolution de la crise sanitaire actuelle.



Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest : « Avec ce calendrier 2021 de six courses nous donnons rendez-vous aux meilleures équipes européennes pour une nouvelle saison qui ne manquera d’être relevée. L’Automobile Club de l’Ouest, ce sont les 24 Heures du Mans bien sûr, mais aussi et surtout la volonté d’accompagner les meilleurs acteurs européens de l’Endurance sur toute la durée de la saison. »



Gérard Neveu, Directeur Général de l’European Le Mans Series : « Après une saison 2020 compliquée suite à la crise sanitaire COVID-19, nous sommes heureux d’annoncer un calendrier où figurent six circuits européens réputés. La qualité du plateau ELMS mérite toute notre attention et nos efforts pour garantir un championnat de qualité Premium. Ce nouveau calendrier proposera, une nouvelle fois, une plateforme sportive attractive pour les équipes et pilotes faisant le choix de notre série.



« En 2021, les évènements European Le Mans Series offriront de nouveau trois championnats : l’ELMS, la Michelin Le Mans Cup et la Ligier European Series, permettant d’atteindre à terme, pour les meilleurs, le sommet de la pyramide de l’endurance que sont le Championnat du Monde d’Endurance de la FIA (WEC) et les 24 Heures du Mans. »