Six épreuves pour le TC France 2021

Grande nouveauté de la saison 2021, le Championnat de France FFSA Tourisme se prépare activement dans les coulisses. Dès sa première saison, celui que l’on appellera aussi « TC France » pourra d’emblée bénéficier d’un cadre professionnel en intégrant le Championnat de France FFSA des Circuits.

Présenté à Nogaro lors de l’ouverture de la saison en cours, le TC France a d’emblée séduit les équipes et les pilotes tant son rôle parait évident. « Nous reprenons les mêmes bases que le TC américain, championnat organisé par SRO aux États-Unis et qui fonctionne très bien. Pour des budgets abordables, cette compétition constituera la base de la pyramide mise en place par SRO et dont les sommets sont l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli et le GT World Challenge Powered by AWS », explique Stéphane Ratel, le CEO de SRO Motorsports Group. « Nous sommes convaincus de pouvoir offrir aux participants la recette qui fait le succès du GT3 et du GT4 partout dans le monde : une Balance de Performances donnant les mêmes chances à tous, une organisation hautement professionnelle, de belles retombées médiatiques et une rigueur générale qui n’empêche pas de conserver une ambiance conviviale. Ces courses de sprint s’annoncent très spectaculaires et je suis convaincu que ce TC France a un bel avenir devant lui ! »

De nouvelles voitures en TC et TCA

La Fédération Française du Sport Automobile et SRO Motorsports Group avaient déjà annoncé fin août deux catégories : le TC (véhicules d’environ 300 chevaux) et le TCA (environ 200 chevaux). Une nouvelle voiture intègre la catégorie TC puisque la Peugeot 308 sera désormais homologuée elle aussi, rejoignant dans la liste les nouvelles BMW M2 CS Racing Cup, les BMW 235i Racing Cup, BMW 240i Racing Cup, Alpine A110 Cup, SEAT Leon Supercopa, Honda Civic R TC Cup et Hyundai Veloster TC Cup. Nouveauté : les voitures de tourisme équipées d’une boîte DSG seront également homologuées dans la catégorie TC. Grâce à la BOP, les Volkswagen Golf GTI TCR DSG, Audi RS 3 LMS TCR DSG et Seat Leon Cupra TCR DSG disposeront des mêmes performances que les TC éligibles.

Une nouvelle classe fera son apparition au sein du TCA : le TC Light. Celle-ci accueillera des modèles encore plus abordables et de plus petite cylindrée, permettant de retrouver des voitures moins puissantes (environ 150 chevaux) comme la Ford Fiesta Cup, la Peugeot 208 ou la Mazda MX-5 Cup. De quoi en faire l’une des formules les plus attractives sur le marché avec la garantie d’un excellent rapport coûts/retombées/plaisir.

Pour rappel, en TCA la lutte sera certainement très intense entre les Renault Clio Cup des 3e et 4e générations, les Mini Cooper Cup, les Peugeot RCZ, Ginetta G40 Junior, Honda Civic Cup SI TCA et autres Hyundai Veloster Cup TCA.

Afin de mettre en avant les féminines, les amateurs, les professionnels ainsi que les juniors, des trophées spécifiques seront mis en place à l’issue de chaque meeting.

Des pneumatiques endurants

Grâce à un excellent partenariat avec Pirelli, le choix des pneus s’est porté sur des gommes particulièrement endurantes. Cela permettra de limiter les dépenses en pneumatiques puisque 6 pneus seulement seront autorisés par meeting.

Six épreuves au calendrier

Comme annoncé, le Championnat de France FFSA Tourisme sera intégré au Championnat de France FFSA des Circuits et il suivra ainsi le FFSA GT sur cinq rendez-vous. Chacun comprendra deux séances d’essais libres (40 minutes), deux séances d’essais qualificatifs (20 minutes) et deux courses de 30 minutes, soit 3 heures de roulage par week-end.

Concrètement, cela donne un superbe calendrier avec six épreuves, dont une à l’étranger sur le Circuit de Spa-Francorchamps en ouverture des mythiques Total 24 Hours of Spa. Nogaro et les traditionnelles Coupes de Pâques ouvriront la saison du 3 au 5 avril. Ensuite, les concurrents du TC France passeront par Magny-Cours (7-9 mai) en intégrant le meeting du GT World Challenge Europe Powered by AWS, véritable fête du sport automobile en France. Le Championnat de France FFSA Toursime se dirigera ensuite dans le Tarn pour le Grand Prix d’Albi (4-6 juin). Pour son quatrième meeting, le TC France sortira de l’Hexagone pour se produire en ouverture du double-tour d’horloge ardennais. Les Lédenon GT Series (27-29 août) seront le théatre de l’avant-dernière manche de la saison. Enfin, c’est la Finale du Circuit Paul Ricard qui sera le théâtre de l’attribution des premiers titres de Champion de France FFSA Tourisme-TC France le premier week-end d’octobre. Qui seront les premiers champions ? Réponse dans moins de 12 mois !

Calendrier Championnat de France FFSA Tourisme 2021