Sébastien Bourdais (Cadillac) : “La première fois que je participe à l’intégralité d’une saison IMSA!”

Sébastien Bourdais va disputer sa première saison complète en Endurance depuis 2011, année de son programme avec Peugeot Sport. Il sait que “beaucoup d’attente” l’entoure pour son retour à plein temps, après neuf ans, avec l’équipe Mustang Sampling Racing / JDC-Miller Motorsports. (In English)

L’ex-pilote IndyCar (pour le moment) a rejoint les rangs de JDC-Miller Motorsports fin 2019 après avoir quitté le programme monoplace de Dale Coyne Racing. Le Français partagera le volant de la Cadillac DPi-V.R #5 à plein temps avec Joao Barbosa, double champion IMSA, les deux hommes seront rejoints par Loïc Duval, vainqueur des 24 Heures du Mans 2013, pour les manches de la Michelin d’Endurance Cup.

Sébastien Bourdais se réjouit de relever un nouveau défi avec une équipe avec laquelle il n’a jamais travaillé auparavant. “Ils sont assez nouveaux sur la scène du haut niveau avec des pilotes professionnels, mais je pense qu’ils font un excellent travail et que c’est un groupe de personnes dévouées. J’ai hâte de travailler toute la saison avec eux. La taille de l’équipe est plus petite par rapport à celles d’IndyCar, elle fonctionne donc un peu différemment. Cependant, il y a toujours des gens très expérimentés derrière le volant et les bonnes personnes qui dirigent l’équipe avec de bons ingénieurs et mécaniciens. Parfois, il est plus facile de travailler avec des structures plus petites. Il y a toujours des points positifs et négatifs : il y a des limites et il y a moins d’inertie. Mais c’est un peu plus une ambiance familiale parce que vous travaillez avec un groupe limité de personnes.”

“La situation de Mazda et celle d’Acura sont un peu différentes, mais il n’y a pas d’équipe usine au sein de Cadillac, ce sont donc des entités plus petites qui travaillent en étroite collaboration avec la marque et cela fonctionne évidemment assez bien. Ce sera la première fois que je participe à l’IMSA ou à l’une des séries précédentes sur l’intégralité de la saison. C’est sympa, avec de superbes pistes qui sont similaires à celles d’IndyCar. C’est un programme cool et j’ai hâte d’y participer. Il y a beaucoup d’attente et je suis excité.”

L’accord entre Sébastien Bourdais et JDC-Miller lui permet de retrouver son ancien copilote d’Action Express, Joao Barbosa. Les deux hommes ont déjà roulé ensemble plusieurs fois auparavant (et avec Christian Fittipaldi) pour remporter les 24 Heures de Daytona en 2014 et les 12 Heures de Sebring 2015. “Joao est un super gars, un coéquipier très fiable. Il a beaucoup d’expérience, c’est toujours un plaisir de travailler avec lui. Nous avons toujours bien travaillé ensemble, alors nous avons hâte de remettre cela. Je pense que nous avons tout ce qu’il faut pour faire de bonnes choses.”

de gauche à droite : Christian Fittipaldi, Joao Barbosa, Sébastien Bourdais

Le Français a admis que la confirmation tardive de sa place au sein de l’écurie signifiait que ses premiers tours à bord de la Cadillac DPi ne pouvaient pas se faire avant le Roar Before the Rolex 24. Quand un possible retour chez Dale Coyne pour la saison 2020 d’IndyCar Series est tombé à l’eau fin novembre, Sébastien Bourdais a “verrouillé” son baquet en IMSA, mais c’était trop tard pour commencer les essais. Le quadruple champion Champ Car a déclaré qu’il n’avait pas non plus effectué de formation sur simulateur avec le pack Cadillac DPi. Cependant, il a pu accomplir 64 tours lors du Roar Before the Rolex 24, étant celui qui a le plus roulé des trois pilotes.

“L’arrêt de mon programme en IndyCar est survenue très tard, alors tout s’est fait très tard à cause de cela. De plus, avec le passage du programme d’Action Express à JDC Motorsports… Nous avons moulé le baquet le 19 décembre juste avant que je parte pour la France pour y passer Noël et le Nouvel An. Je suis revenu le 2 janvier, cela ne m’a donc pas laissé beaucoup de temps pour faire quoi que ce soit. L’intersaison a été très différente. Mais quand vous êtes pilote de course, on ne peut jamais être sûr de la façon dont les choses vont se dérouler. Tout fonctionne plutôt bien, mais le Roar Before the Rolex 24 a été une journée de découverte, comme le premier jour à l’école. J’ai essayé de comprendre la voiture, de me familiariser avec l’équipe et de retrouver Joao. Tout se passe bien jusqu’à présent.”