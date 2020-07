Sébastien Baud vise les 24 Heures du Mans avec Cool Racing

Si la famille Baud est connue des amateurs de sport automobile, c’est plus du côté des rallyes. A 19 ans, Sébastien Baud est plus orienté vers le circuit. Le fils de Lionel Baud fait le choix du tout nouveau championnat Ligier European Series cette saison sur une Ligier JS2 R alignée par Cool Racing.

Le meeting du Paul Ricard a donné entière satisfaction au haut-savoyard avec deux victoires en JS2 R.

“La régularité a payé”, a déclaré Sébastien Baud à Endurance-Info. “« Un week-end de course très bien réussi. En course 1, je pars troisième et prends la deuxième place dès le départ, position que je conserve jusqu’à l’arrêt au stand obligatoire. Nous avons ensuite décidé d’accroître notre rythme pour aller chercher la première place et cela a fonctionné. En course 2, j’ai eu une longue bataille pendant 10 minutes avec le leader, mais après l’arrêt au stand, je l’ai rattrapé et dépassé. J’ai pu conserver la tête et remporté une nouvelle victoire. Je suis satisfait de ce premier meeting avec deux victoires en deux courses. La Ligier JS2 R est très agréable à conduire, mais il faut bien gérer les pneumatiques pour rallier l’arrivée sans problème. J’ai pris beaucoup de plaisir dans ce nouveau championnat et sur un circuit aussi mythique que le Paul Ricard. »

Après avoir roulé sur les spéciales en Peugeot 208 R2, le Champion de France Mitjet 2.0, déjà chez Cool Racing, avait soif de circuit : “Revenir rouler sur circuit est important pour moi. J’ai l’opportunité d’être sur le long terme chez Cool Racing. Le but est clairement de gravir les échelons pour aller jusqu’aux 24 Heures du Mans avec Cool Racing. Je tiens à me focaliser sur les courses sur circuit et la Ligier European Series est parfaite pour prendre ses marques. L’auto est sympa avec un train arrière très joueur qui peut rappeler le rallye. L’objectif est clair : gagner le championnat !”