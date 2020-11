Sébastien Baud : “Faire de la LMP3 en 2021 avec Cool Racing serait une option intéressante !”

Séabastien Baud commence à se faire un nom en sport automobile. Le week-end dernier, il s’est adjugé le titre en Ligier JS2 R de la Ligier European Series. Au volant de la #74 engagée par Cool Racing, il termine avec 21 points d’avance sur son concurrent le plus sérieux, Natan Bihel (M Racing). Le jeune pilote haut-savoyard de 20 ans voit maintenant plus loin et plus haut !

Quel a été votre parcours avant d’arriver en Ligier European Series ?

« J’ai commencé par le karting quand j’étais petit. A l‘âge de 15 / 16 ans, j’ai débuté le sport automobile avec GPC, équipe gérée par Patrick Barbier. J’ai fait de la Mitjet 2.0 litres pendant une saison en endurance. Cela s’est vraiment bien passé et, l’année suivante, je suis passé en Mitjet 2.0 litres toujours, mais en Sprint en Championnat de France et Championnat d’Europe. Cela s’est super bien passé car j’ai gagné le premier dès ma première saison en 2018 à l’âge de 17 ans. Ensuite, j’ai fait une sorte d’année passerelle en essayant le rallye et la Porsche Carrera Cup France. Le rallye a bien marché, mais ne m’a pas plu car l’esprit contre la montre n’était pas vraiment mon truc contrairement à mon père. Je suis donc allé en Porsche Carrera Cup France avec Philippe Alméras. Je fais tout de suite des podiums alors que j’étais rookie face à des pointures comme Marvin Klein et Hugo Chevalier. Lors du choix de ma saison 2020, j’ai eu plusieurs projets qui s’offraient à moi dont la Ligier European Series avec Cool Racing. Cela me tenait à cœur de repartir avec cette écurie car j’ai commencé avec eux, il y a un projet sur le long terme qui est mis en place avec, entre autres, Nicolas Lapierre. Le but était donc de faire du GT pour pouvoir ensuite faire du prototype. C’est ce qui m’a décidé, cela me plaisait beaucoup. »

Et au final, vous avez réalisé une très belle saison qui vous a emmené au titre…

« J’ai fait une superbe saison, c’est vrai, avec quatre victoires sur les quatre courses du Castellet. C’est devenu un peu mon jardin. On a fait de belles courses aussi en Belgique à Spa, mais malheureusement, cela ne s’est pas passé comme prévu avec des petits problèmes dans l’équipe qui se sont vite réglés. A Monza, ce fut très compliqué car nous avons cassé la transmission. Alors que j’avais beaucoup d’avance au championnat, j’aurais pu être titré en Italie, mais on a loupé le coche et j’étais très déçu. Je suis arrivé au Portugal avec 34 points d’avance et j’ai fait deux podiums, suffisant pour m’offrir le titre. Je voulais vraiment ce championnat, je suis tout simplement heureux, je ressens une immense joie car depuis le début de la saison nous nous sommes battus pour ce résultat. Je suis content pour l’équipe car nous avons travaillé en parfaite osmose. »

Photo Germain Hazard / DPPI

On pourrait ensuite vous voir en LMP3…

« Oui, j’ai plusieurs opportunités pour 2021. Du GT, de la LMP3, nous sommes en discussion. Nous allons surement faire rapidement des essais dans ces deux catégories pour voir ce qui va me plaire le plus et là où je peux performer le plus. Cependant, il est vrai que faire de la LMP3 avec Cool Racing serait une option intéressante. »

Si LMP3 il y a, cela serait en Michelin Le Mans Cup ou directement dans le grand bain de l’ELMS ?

« Pour l’instant, c’est en discussion. Je vais commencer les essais hivernaux et en fonction de cela, nous prendrons une décision pour savoir si on va en ELMS ou Michelin Le Mans Cup. De toute façon, ce sont deux beaux championnats relevés. Le but n’est pas de jouer le milieu de tableau, donc il va falloir trouver un Bronze qui va vite et de m‘associer avec lui. Je veux remporter des courses et monter. »

@Cool Racing

Vous privilégiez la filière Endurance à 100 %…

« Tout à fait car j’y suis déjà impliqué. Ensuite, je suis ouvert à toutes propositions. Mon but est de rouler beaucoup, peu importe la catégorie, afin de prendre de l’expérience. Donc prototype ou GT, pas d’importance, je veux juste me faire plaisir à rouler ! »

Le but ultime est évidemment les 24 Heures du Mans…

« Bien sûr ! Je voudrais déjà passer pilote professionnel puis faire Le Mans avec ce statut et sans rien amener ! »