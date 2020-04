Scuderia Cameron Glickenhaus et Pipo Moteurs officialisent leur collaboration

« Nous sommes déterminés à créer, concevoir et à participer aux courses d’endurance les plus difficiles au monde, et cela inclut la nouvelle catégorie Le Mans Hypercar du WEC ». Le message de la Scuderia Cameron Glickenhaus est clair. « Nous courons parce que nous aimons le challenge et parce que, pour nous, les meilleures voitures de sport sont des voitures de sport d’endurance. »

Pour son défi Le Mans Hypercar, le constructeur américain s’est allié à Pipo Moteurs. Le motoriste français développera et fournira un tout nouveau moteur V8 biturbo pour la Glickenhaus 007C dont les débuts en compétition sont attendus en mars 2021 lors du premier rendez-vous du WEC à Sebring. Le sérieux de la société française n’est plus à démontrer depuis bien longtemps, que ce soit en rallye, rallye-raid ou circuit.

« Nous recherchions un partenaire qui voulait comme nous la victoire ultime au Mans », explique Jim Glickenhaus, propriétaire de l’équipe. « Pipo Moteurs partage la même faim, comme le prouve sans équivoque leur palmarès au cours des dernières décennies. Lorsque j’ai parlé pour la première fois avec Fred, j’ai immédiatement réalisé que nous étions sur la même longueur d’onde et je prévois que notre coopération offrira tout ce que nous espérons. »

Pour Pipo Moteurs et Frédéric Barozier, directeur général de Pipo Moteurs, le challenge est de taille : « Pipo Moteurs a remporté beaucoup de choses, en rallye, GT, sprint et endurance, tout-terrain et sur piste, sauf au Mans. Le jour où Luca m’a appelé pour me parler de l’opportunité de faire partie de l’équipe SCG, j’ai senti que nous devions saisir cette chance. Bien avant la signature de l’accord, nous avons commencé à travailler sur la nouvelle architecture V8 car nous savions que ce serait quelque chose de gagnant. »

La Scuderia Cameron Glickenhaus vise les 24 Heures du Mans en 2021 et Luca Ciancetti, team principal, compte bien y briller : « Le jour où Jim a décidé de transformer son rêve du Mans en réalité en confiant à Podium Advanced Technologies le projet de développement de la 007C, je savais que nous devions constituer une équipe exceptionnelle sans la moindre exception afin d’être à la hauteur de sa vision. Aujourd’hui, je vois les roues tourner, tout se met en place et notre chemin vers Le Mans 2021 est clairement tracé. »

Du côté de l’ACO et de Pierre Fillon, on sait que la 007C sera la seule à pouvoir se battre face à Toyota en 2021 : « Nous sommes ravis que James Glickenhaus et son équipe Scuderia Cameron Glickenhaus préparent la SCG 007C en espérant participer aux 24 Heures du Mans l’année prochaine. Pour la nouvelle catégorie reine, nous voulions mettre en avant un design séduisant et en voyant la SCG 007C, nous avions raison de le faire. »