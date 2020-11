Sascha Fassbender (Inter Europol) : ” On regarde Daytona afin de préparer Le Mans !”

Sascha Fassbender, le team manager d’Inter Europol Competition, est sur tous les fronts actuellement. A peine l’ELMS terminée, il a déjà la tête à l’IMSA tout en se préparant à accueillir sa nouvelle ORECA 07 tout en gardant un œil sur l’Asian Le Mans Series. Endurance-Info a pu le rencontrer avant son départ pour les 12 Heures de Sebring disputées ce week-end…

Quel bilan tirez-vous de votre saison LMP2 et LMP3 en ELMS ?

« Tout d’abord, nous sommes vraiment ravis d’avoir pu faire cette saison ELMS ainsi que les 24 Heures du Mans dans les conditions sanitaires que l’on connait. En LMP2, nous avons changé pas mal de choses à l’intersaison au niveau de notre structure. Malheureusement, avec la Ligier JS P217, nous avons essayé autant que possible de tirer le maximum de cette auto. Notre résultat final avec cette voiture (12e au championnat avec 15.5 points) est plutôt pas mal face à toutes ces ORECA 07. Nous n’avons jamais eu de soucis techniques tout au long de la saison. De ce côté-là, nous sommes ravis, mais au niveau performance, comme je l’ai dit, nous avons extrait le maximum de cette auto, plus n’était pas possible. Notre dernière course avec la LMP2 n’a malheureusement pas été bonne. Dans la première partie, nous étions encore optimistes, mais une crevaison lente nous a coûté au moins un tour. J’aurais vraiment voulu un bon résultat pour toute l’équipe qui a travaillé si dur avec cette auto ces deux dernières années, mais ce ne fut pas le cas.

En LMP3, nous avons eu une année difficile. Nous avons dû faire face à des problèmes au début de la saison et cela nous a pris un peu de temps pour les solutionner. Nous terminons sur deux bonnes notes avec une victoire à Monza (avec Dino Lunardi, ndlr) et un podium à Portimão. Mais nous savions que ce serait dur de remporter le titre, United Autosports le mérite, leur équipe a fait un travail impressionnant, ils ont eu la vitesse que nous n’avions pas, leur équipage, en particulier celui de la #2, était très fort et nous les félicitons. Nous terminons 2e du championnat LMP3, nous sommes heureux. En début de saison, nos objectifs étaient plus élevés, mais nous n’avons pas pu accomplir ce que nous voulions. »

En octobre, vous avez disputé Petit Le Mans et vous allez faire les 12 Heures de Sebring ce week-end. Comment s’est passée la découverte de l’IMSA ?

« Nous nous sommes associés à PR1 Mathiasen et, en tant qu’équipe, cela nous a beaucoup aidé. C’étaient nos hommes, mais nous avons loué l’équipement, le soutien et l’auto à PR1. C’était notre première course aux Etats-Unis et venant d’un championnat européen, on a constaté beaucoup de différences. C’est d’ailleurs pour cela que nous étions avec une écurie américaine qui nous a évité certains pièges. Nous avons appris à connaitre l’ORECA 07 que nous avons fait rouler. Nous avons recueilli beaucoup d’informations et maintenant nous allons faire Sebring ce week-end. Ce sera à nouveau avec PR1 et nous aimerions ensuite participer aux 24 Heures de Daytona. Par contre, si c’est le cas, ce sera cette fois ci avec notre propre ORECA 07 que nous avons achetée. Donc Sebring est dans la même lignée que Petit Le Mans et Sebring : oreilles et yeux ouverts pour recueillir autant d’informations que possible. »

On comprend bien que l’IMSA est important pour vous. Est-ce pour y courir en LMP2 à l’avenir ou voulez vous vous faire connaitre afin d’y rouler en LMP3 l’année prochaine, cette catégorie étant maintenant acceptée ?

«Pour le moment, il n’y pas d’intérêt pour nous en LMP3 aux Etats-Unis. Ces dernières années, nous avons disputé plusieurs saisons d’Asian Le Mans Series et cela nous permettait de rouler l’hiver. Avec cette situation difficile et incertaine à cause de la pandémie, nous avions besoin de regarder quelques autres opportunités s’offrent à nous pour que nous ayons du temps de roulage. Avec ce changement de châssis LMP2, en passant chez ORECA, il était donc logique pour nous de disputer ces deux et peut-être trois épreuves d’IMSA. Maintenant, les mécaniciens connaissent mieux la voiture, les ingénieurs ont déjà pu récolter des datas, Kuba (Jakub Smiechowski) est en train de s’habituer à la 07 en vue de la saison 2021.

Avec ces difficultés de voyager en ce moment, il était plus facile pour nous d’aller aux Etats-Unis. Maintenant, avec l’annonce de l’Asian Le Mans Series qui n’ira pas en Asie mais qui propose quatre courses à Abu Dhabi, les choses sont plus claires. Mais quand nous avons pris la décision de faire de l’IMSA, on ne savait pas ce qui allait se passer avec l’Asian ! Il fallait alors se décider d’y aller ou pas. De plus, avec notre volonté de refaire les 24 Heures du Mans, la seule course de préparation de 24 heures en sport prototype est Daytona. »

Quand aurez-vous votre ORECA 07 ?

« Nous allons l’avoir dans les jours qui viennent, certainement à notre retour de Sebring. Pour le moment, il manque juste le moteur Gibson. Dès qu’il sera livré chez ORECA, ils pourront alors le monter, faire le shakedown de la voiture et nous la récupérerons ensuite. Puis, nous l’enverrons à Daytona et elle y restera pour faire la manche de Sebring en WEC en mars. »

ORECA 07 WEC

Pouvez vous nous résumer vos programmes pour 2021 en IMSA, Asian Le Mans Series, WEC et ELMS ?

« Nous avons acheté deux Ligier JS P320 LMP3 cette année et nous avions l’intention de les aligner en ELMS en 2020. Malheureusement, suite à la pandémie de la Covid-19, les clients, qui avaient pourtant signé le contrat, n’ont pas voulu l’honorer. Le but est donc de les engager à nouveau en ELMS en 2021 avec au moins une des deux capables de jouer le titre. Par contre, pas de LMP2 en ELMS à l’année…

Pour ce qui est de l’Asian Le Mans Series, nous sommes prêts à prendre part à la saison, mais nous n’avons pas encore d’assurance au niveau des possibilités de voyager. Si nous y allions, nous engagerons la Ligier JS P217 en LMP2 et une ou deux Ligier en LMP3. Nous pouvons faire les deux, tout est prêt, mais nous n’avons pas signé les pilotes à l’heure actuelle. Tout cela est tôt (interview réalisée 1er novembre, ndlr) car le calendrier vient tout juste d’être dévoilé…

Une (des deux Ligier JS P3 alignée) en Asian Le Mans Series la saison dernière

Pour ce qui de l’ISMA, nous ne sommes pas en mesure de faire Sebring avec deux grosses courses le même week-end, donc nous ne pourrons pas faire toute la saison. Nous referons peut être Petit Le Mans l’année prochaine, mais nous avons besoin de savoir comment sera organisé l’Asian Le Mans Series version 2021 /2022. Pour le moment, c’est trop tôt pour annoncer quoique ce soit.

Nous avons déjà confirmé notre présence en WEC avec une ORECA 07. Nous regardons aussi quelques manches d’ELMS en LMP2 comme le Red Bull Ring ou Monza qui seront possibles. A voir également ! »