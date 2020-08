Sarah Abadie (Panis Racing) : “Ce podium est une vraie satisfaction !”

Après pas mal de déboires, l’équipe Panis Racing signe un nouveau podium, le 3e de son existence en LMP2 après Spa et Portimão en 2018. Sarah Abadie, la team manager de l’équipe, est évidemment ravie de ce bon résultat surtout après la casse mécanique survenue au Castellet…

Comment avez-vous vécue cette épreuve ?

” Ce fut une course intense ! Nous partions loin sur la grille (13e, ndlr) car nous avons eu un souci de vitesse de pointe pendant la qualification. Nous avons corrigé le problème et nous savions que nous serions bien au niveau performance, en tout cas au niveau des équipes chaussées en Goodyear. Les trois pilotes ont beaucoup dépassé et avaient un bon rythme. Nous avons remonté nos concurrents petit à petit et nous avons été très opportunistes en termes de stratégie. Pour une fois, la chance nous a souris comme, par exemple, les différents Full Course Yellow. Tristan Gommendy se sort à la toute dernière minute, son malheur fait notre bonheur car nous récupérons la 3e place et donc le podium. L’équipe n’a commis aucune erreur en termes de stratégie et d’arrêts au stand. “

Les pilotes ont été très bons, notamment Will Stevens qui fait un superbe dernier relais…

” Tout à fait, mais les trois ont été excellents. Julien (Canal) fait une superbe course parce qu’il fait un très bon départ alors qu’il est loin sur la grille. Nous pensions avoir résolu notre problème de la qualification, mais comme nous n’avions pas roulé depuis, nous n’étions pas à 100% sûrs. Nicolas (Jamin) a très bien roulé et Will porte l’estocade avec un magnifique relais. Il est dans un très bon rythme, il a dépassé la Jota, il a été en lutte avec Thomas Laurent sur la voiture de Graff et Tristan Gommendy de Duqueine Team.”

Simon, votre frère, et Olivier Panis sont à Misano pour le GT World Challenge Europe. Vous avez mené l’équipe ici à Spa. Une vraie satisfaction d’amener un 3e podium à l’équipe…

” Certes, je suis ici toute seule à Spa, mais j’aurai préféré que mon frère soit là ainsi qu’Olivier pour partager ensemble ce podium. C’est une grande satisfaction, il est vrai. L’équipe a fait du super boulot comme elle le fait depuis quatre ans et cela paie aujourd’hui, enfin. Nous avons souvent eu de la malchance et, cette fois-ci, nous avons eu de la chance. Comme je l’ai dit, j’aurais aimé qu’ils soient là tous les deux pour partager cela tous ensemble car quand on traverse des galères comme on a eues, on a aussi envie de passer les bons moments ensemble !”

Au niveau du 3e pilote pour les 24 Heures du Mans, où en est-on (Will Stevens roulera pour Jackie Chan DC Racing comme lors des autes manches de WEC) ?

” Je pense que nous pourrons annoncer le 3e pilote dans une à deux semaines, mais nous ne pouvons pas communiquer sur cela pour le moment. On peut dire que c’est presque signé, que cela devrait faire plaisir à pas mal de gens et que c’est un de nos anciens pilotes, bref, c’est cool !”