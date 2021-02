Sandy Mitchell veut se faire un nom chez Lamborghini Squadra Corse

Il est l’une des révélations de ces trois dernières années en GT3. A 20 seulement ans, Sandy Mitchell fait partie des pilotes officiels Lamborghini Squadra Corse au même titre que Mirko Bortolotti, Franck Perera, Albert Costa, Marco Mapelli, Andrea Caldarelli et Giacomo Altoè.

Pur produit Lamborghini, le jeune britannique a débuté par le karting à 9 ans avant de gravir les échelons jusqu’à la Formule 4 en 2015. Place ensuite au British GT4 l’année suivante sur une McLaren 570S GT4 où il termine 3e du championnat. Suivi par le constructeur britannique, il poursuit en 2017 avant de passer en GT3 en 2018 sur une Lamborghini Huracan GT3/Barwell Motorsport avec à la clé une 2e place en Silver Cup aux Total 24 Heures de Spa et une 3e place finale au championnat Silver. En fin de saison, Lamborghini lui donne le statut de Junior dans son programme officiel.

L’année 2019 passe par une nouvelle saison chez Barwell Motorsport sans oublier le Lamborghini Super Trofeo America qu’il termine à la place de vice-champion. Du côté de l’Europe, Mitchell rafle la Silver Cup à Spa. Plus jeune poleman de l’histoire de British GT, Sandy Mitchell s’est offert la couronne 2020 sur une Lamborghini Huracan GT3 de l’écurie de Mark Lemmer. Il est à ce jour le plus jeune champion en British GT.

C’est donc une nouvelle opportunité qui s’ouvre à lui en allant côtoyer certains des ténors de la catégorie GT3 : « J’ai rencontré Mirko à quelques reprises auparavant, notamment lors d’un test et il m’a donné beaucoup de conseils, tout comme les autres pilotes officiels. Ils sont formidables, ce n’est pas du tout un gros effectif. Il est personnalisé, ce qui le rend tout à fait unique. Être associé à ces gars-là et voir mon nom à côté du leur quand le communiqué de presse est sorti était quelque chose de spécial. Ce sont des pilotes que j’admire, donc être avec eux est incroyable. »

Les Total 24 Heures de Spa ont offert à Sandy Mitchell l’occasion de se révéler sur la scène internationale avec trois podiums consécutifs dans les Ardennes belges. En 2020, il rafle la classe Pro-Am en compagnie de Ricky Collard, Rob Collard et Leo Machitski.

« L’année dernière a été évidemment très difficile pour tout le monde », poursuit le Britannique. « Il y a eu le COVID et tout ce qui va avec, mais c’était définitivement ma meilleure année en course. Gagner le British GT avec Rob (Collard) était incroyable, et c’est clairement mon objectif de faire la passe de deux cette année avec mon nouveau coéquipier Adam Balon chez Barwell Motorsport. Je pense que nous avons de bonnes chances de faire quelque chose de spécial.

« Ce qui est génial avec Lamborghini, c’est qu’il y a une nette progression de bas en haut à travers le programme de jeunes pilotes GT3 et ensuite, espérons-le, devenir pilote officiel. Mais même en tant que pilote officiel, cela ne s’arrête pas là, ce n’est vraiment que le début. Je dois maintenant travailler encore plus dur pour m’assurer de pouvoir continuer à pousser, et entrer dans un équipage entièrement professionnel sous peu. »

Sandy Mitchell marche sur les traces de Giacomo Altoè, lui aussi passé par les rangs du Lamborghini Super Trofeo : « Ce fut un tremplin fantastique pour moi. J’étais dans la position privilégiée où j’avais déjà fait quelques courses en GT3 l’année précédente avant d’entrer en Super Trofeo en 2019. C’est un excellent moyen d’en apprendre davantage sur les courses GT et le style de pilotage à adopter. C’est toujours très proche, peu importe où vous courez et, pour moi, piloter en Amérique a été une belle opportunité. »

La jeune pousse de chez Lamborghini Squadra Corse suit un programme d’entraînement intensif dans le tout nouveau Lamborghini Drivers Lab à Sant’Agat Bolognese sous l’œil de Jose Poletti, physiothérapeute de TecnoBody : « C’est un endroit fantastique pour s’entraîner et le programme nous met vraiment à l’épreuve, nous étions tous assommés à la fin. La salle de sport est toute neuve, elle nous permet de vraiment nous mettre en forme. C’était une bonne occasion de montrer aux membres séniors de Lamborghini Squadra Corse de quoi nous étions capables. Ce fut un excellent test, vraiment difficile et les retours que nous avons reçus des gars étaient vraiment bons car ils ont mis en évidence les domaines où nous pouvons nous améliorer. »