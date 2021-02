Si Rutronik Racing fera bien rouler une Porsche 911 GT3 R sur la Nordschleife, le team allemand alignera deux Audi R8 LMS GT3 en ADAC GT Masters cette saison.

Le premier équipage réunira Elia Erhart et Pierre Kaffer. Le duo était déjà associé l’année passée sur une Audi, mais chez EFP Car Collection by TECE. Le second tandem sera dévoilé la semaine prochaine.