Roxana Maracineanu précise ses propos sur la reprise du sport

A chaque jour sa nouvelle… Suite aux propos déclarés hier par Roxana Maracineanu lors de l’émission Le Club sur Eurosport où la Ministre des Sports déclarait que le sport n’était pas prioritaire dans la société et qu’il n’était pas prioritaire dans les décisions du gouvernement, l’ancienne nageuse a tenu à clarifier ses propos dans un communiqué.

“Suite aux échos suscités par certains de mes propos, je tiens à me faire bien comprendre. Parmi tous les enjeux auxquels notre société fait face, évidemment la reprise du sport est un sujet majeur. J’y travaille quotidiennement depuis des semaines. Mais la priorité reste la santé.

Depuis le 1er jour le ministère des Sports est, au sein du Gouvernement, mobilisé pour aider les acteurs du sport dans la crise. Reprendre le sport, les événements, ouvrir les clubs, faire repartir le secteur le plus vite et le mieux possible est ma préoccupation.

J’ai toujours été persuadée que le sport a un rôle majeur dans notre société. Cette conviction est renforcée par la crise. La reprise du sport est essentielle pour que la vie reprenne. Mais restons lucides et patients. Aujourd’hui, notre priorité est la santé des Français.

En tant que ministre, je dois veiller à celle des athlètes, des pratiquants. J’ai consacré ma vie au sport. Je l’aime et je le défends. Je le fais aujourd’hui plus que jamais. Nous sommes encore dans le temps de la gestion de la crise, déterminés à ne laisser aucun acteur de côté.

Et même si chacun est préoccupé de l’après, mesurons tous qu’il faudra du temps pour reprendre une vie normale. Et d’ailleurs, je ferai tout pour que le sport y participe à sa juste place.”