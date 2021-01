Romain Dumas voit l’arrivée du Dakar 2021

Plusieurs pilotes d’Endurance étaient présents cette année sur ce Dakar 2021 qui se déroulait en Arabie Saoudite du 2 au 15 janvier et qui a vu la victoire de Stéphane Peterhansel (son 14e autos et motos) et Edouard Boulanger.

Nous en avons déjà parlé, mais Romain Dumas, sur son DXX de l’équipe Rebellion Motors, n’a pas été gâté que ce soit en navigation ou au niveau mécanique. Néanmoins, avec son copilote Gilles de Turckheim, ils terminent ce Dakar à la 43ème place. Le 2e DXX, le #351 d’Alexandre Pesci (Président de Rebellion Timepieces et propriétaire de Rebellion Racing) et Stephan Kuhni, a abandonné.

Christian Lavieille (deux fois les 24 Heures du Mans) a terminé 11e et Tom Coronel (10 fois Le Mans) avec son frère jumeau, Tim, finissent 26e au général (Jefferie Dakar Rally Coronel Dakar Team). Quant à Sébastien Loeb (2 participations au Mans) et Daniel Elena, ils ont dû abandonner à la 8e étape.

En Véhicules Légers, le Tchèque Tomáš Enge (vainqueur des 24 Heures du Mans 2003 en catégorie GT) a franchi la ligne d’arrivée en 36e position (10e des Prototypes Légers). Moins de chance pour Mattias Ekström (champion DTM 2004 et 2007) et le Français Christophe Cresp, (Michelin Le Mans Cup avec Fabien Lavergne et aux 24 Heures de Spa), qui n’ont pas vu l’arrivée.…