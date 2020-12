Romain Dumas : “Personne ne savait où était passé Mike”

Les 24 Heures du Mans 2011 ont connu deux gros accidents et les deux ont concerné Audi Sport Team Joest. C’est d’abord Allan McNish qui s’est accroché avec une GT à la Dunlop. Plus de peur que de mal pour le pilote LMP1 qu’on a vu de suite sortir de la voiture sans bobo. Durant la nuit, c’est Mike Rockenfeller qui sort lui aussi violemment de la piste entre Mulsanne et Indianapolis.

L’Audi R18 #1, qui menait la course à ce moment-là, se fait toucher par la Ferrari de Rob Kauffman. Le pilote allemand tape le rail à haute vitesse et on voit à l’image des morceaux de la voiture voler. Ensuite, plus rien. Cette année-là, Rocky partageait son volant avec Romain Dumas et Timo Bernhard. La suite, c’est Romain Dumas qui nous la raconte…

Vous avez vécu l’accident en direct ?

“J’étais dans le stand avec le père de Mike. On regardait tous les deux les écrans sans trop savoir ce qui se passait. On ne le voyait pas. Les commissaires étaient avec des torches pour le retrouver. On a cru qu’il était dans un arbre car personne ne savait où il était. Finalement, il était sorti seul en rampant et il s’est allongé, sonné, derrière le rail.”

Vous avez vite su que tout allait bien ?

“La première personne qui a appelé le Dr Wolfgang Ullrich était Jean Todt, président de la FIA. Je pense qu’il s’est passé entre sept et dix minutes avant qu’on sache que Mike allait bien. Entre temps, j’avais reçu un tas de sms. Le lendemain, Mike était de retour sur le circuit.”

Qu’est ce qui vous passe par la tête dans un tel moment ?

“Il était environ minuit, nous étions en tête avec deux minutes d’avance. On pouvait clairement gagner la course et abandonner alors que tu mènes une course aussi importante que les 24 Heures du Mans peut amener de l’énervement. Mais là, rien… Avec Timo, on s’est dit tous les deux que la course n’avait pas d’importance car l’essentiel était l’état de Mike, d’autant plus que l’accident n’est pas de sa faute.”

Il y a eu une explication avec Rob Kauffman, le pilote de la Ferrari ?

“Pour la petite histoire, l’année suivante, nous étions logés au Concordia Hôtel au Mans. Rob Kauffman était logé dans le même hôtel dans la chambre à côté de celle de Mike. Selon lui, l’accident n’était pas de sa faute, mais je me souviens qu’il a eu un autre souci en piste cette année-là et il n’est plus revenu au Mans.”

Après un tel accident, même si vous n’étiez pas dans la voiture, vous vous demandez ce que vous faites là ?

“L’accident fait partie des risques et tous les pilotes le savent. Allan (McNish) nous avait donné beaucoup d’inquiétudes dès le début de course. Quand tu vois l’accident ou celui de Mike, ça fait peur. En revanche, l’accident n’a pas besoin d’être spectaculaire pour qu’il soit mortel. Le décès tragique d’Allan Simonsen en est le parfait exemple.”