Roberto Ravaglia : “Un éclair qui a frappé toute l’équipe”

Très discret dans les médias, Roberto Ravaglia est pourtant une figure du sport automobile. L’ancien pilote a créé ROAL Motorsport en 2001 avec Aldo Preo. Après avoir écumé les pelotons de l’ETCC puis du WTCC, le team italien a pris la direction du GT, toujours dans le giron BMW. C’est avec ROAL Motorsport qu’Alex Zanardi a effectué ses débuts en GT sur une BMW Z4 GT3. Le team manager de BMW Team Italy-Ceccato Motors Racing Team est profondément marqué par l’accident d’Alex Zanardi.

« Je ressens une grande douleur pour Alex même si les nouvelles sont plutôt rassurantes », a déclaré Roberto Ravaglia. « Bien sûr, j’ai suivi les évolutions après l’opération, mais maintenant je ne veux pas parler des souvenirs mais d’une relation continue avec Alex qui dure depuis quatre ans dans le monde de la course. Je suis confiant quant à son rétablissement car je suis convaincu qu’Alex est très fort et nous devons attendre les prochains jours pour voir comment il va réagir. C’est un grand privilège pour moi et beaucoup d’autres personnes d’avoir rencontré Alex, d’avoir débuté une relation avec BMW qui a conduit à de brillants résultats. »

Après la Blancpain GT Series Sprint, Alex Zanardi a participé aux Total 24 Heures de Spa sur une BMW Z4 GT3 alignée par ROAL Motorsport.

« La nouvelle de l’accident d’Alex a été un éclair qui a frappé toute l’équipe », souligne Roberto Ravaglia. « Nous sommes tous attristés mais également confiants sur son retour. Alex rendra visite à l’équipe qui se trouve à quelques kilomètres de chez lui et je suis sûr que la première chose qu’il me dira c’est ‘tu m’emmènes faire un test avec la BMW M6’. Puis, ce sera une autre aventure super stimulante pour toute l’équipe qui commencera. Ce qui est incroyable, c’est que quelques heures avant son accident, BMW Italia avait annoncé sa participation en Italian GT sur la dernière manche de Monza et je crois aux miracles. »

L’ancien pilote a suivi Alex Zanardi depuis son retour à la compétition : « Je peux dire que j’ai eu l’honneur, et j’en suis fier, d’avoir apporté ma contribution au retour d’Alex en course automobile après son accident en 2001. Depuis 2003, Alex a toujours couru pour des équipes où j’étais team manager, donc j’ai vu toute son évolution en tant que pilote dans une voiture fermée. Il a toujours été à la recherche de la limite, jamais satisfait de ses performances car il pensait qu’il pouvait toujours faire mieux. Lorsque nous sommes allés faire le premier test en 2003 avec une BMW spécialement modifiée, un test particulièrement difficile, il a dit ‘allez, on ne peut que s’améliorer’. A partir de ce moment-là, il n’a jamais cessé de faire modifier les commandes pour en tirer le meilleur parti et de temps en temps il avait une idée de génie comme s’il était un vrai ingénieur. »

Depuis l’accident survenu vendredi dernier, les Italiens n’ont cessé de prier pour qu’Alex Zanardi se rétablisse. « Dans cette triste histoire, je n’ai pas été surpris par la proximité de tous les italiens avec une grande démonstration d’affection envers lui car je connais très bien la grande réputation bien méritée d’Alex », confie Ravaglia. « Toutes les personnes proches d’Alex sont motivées par le courage qu’il sait transmettre avec ses efforts sportifs et humains. C’est la conviction que j’ai à travers toutes ces années de collaboration avec lui. Ce n’est pas une surprise de voir ces démonstrations d’affection qui viennent de l’autre côté de la frontière. Alex est aimé de tout le monde car il a pu faire du bien à beaucoup de gens avec son sourire et sa force intérieure, transmettant toujours la positivité. C’était sa grande force, j’ai hâte de le voir à Padoue de tout mon cœur pour continuer ensemble cette belle histoire. »