ROAR, Session 2 : Mike Conway, le plus rapide en fin de 1ere journée

Mike Conway a placé la Cadillac DPi-V.R #31 de Whelen Engineering / Action Express au sommet de la feuille des temps lors de la deuxième session du “Roar Before the 24”. Avec un temps de 1:36.225, il a été environ une seconde plus lent que le meilleur temps de Kamui Kobayashi (Cadillac Action Express #48) lors de la Session 1.

Le Britannique, habituel pensionnaire de Toyota Gazoo Racing en WEC, devance, de 0.006 seconde, Juan Pablo Montoya sur l’Acura ARX-05 #60 de Meyer Shank Racing. Scott Dixon s’est classé troisième sur la Cadillac #01 de Chip Ganassi Racing, tandis qu’Alexander Rossi et Loïc Duval complétaient le top 5 respectivement pour Wayne Taylor Racing (Acura #10) et JDC-Miller Motorsports (Cadillac #5)..

Après avoir manqué la première session (lire ICI), Racing Team Nederland a impressionné en réalisant le meilleur temps grâce à Giedo van der Garde. Le Néerlandais, en 1:37.991 (ORECA 07 #29), a été 0,064 secondes plus vite que Mikkel Jensen sur l’ORECA #52 de PR1/Mathiasen Motorsports.

Muehlner Motorsports America a de nouveau été le plus rapide en LMP3 grâce à un bon tour de Moritz Kranz. Sa Duqueine M30-D08 #6 devance, de 0,723 secondes, Joao Barbosa avec la Ligier JS P320 #33 de Sean Creech Motorsports.

Les deux LMP3 sont séparées par deux GTLM, la Corvette C8. R #4 d’Alexander Sims et la BMW M8 GTE #24 d’Augusto Farfus. Jules Gounon, au volant de la Ferrari 488 GTE Evo #62 de Risi Competizione, est 3e. A noter que la #4 a manqué la première séance en raison d’un problème de système de freinage.

Le GTD a vu les six premières voitures, séparées par moins de trois dixièmes, emmenées par la Ferrari 488 GT3 Evo #63 de Marcos Gomes (Scuderia Corsa). Philip Ellis a terminé deuxième pour Winward Racing (Mercedes-AMG GT3 #57), suivi par son compatriote Mikael Grenier de SunEnergy1 Racing (Mercedes-AMG #75).

La Lamborghini Huracan GT3 Evo #111 de GRT Grasser Racing Team, qui avait manqué la Session 1, a fait ses débuts lors de cette séance et a signé le septième meilleur temps aux mains de Mirko Bortolotti.

Les chronos sont ICI

Les essais reprendront demain à 10h30 (16 h 30 en France).