ROAR, Séance 1 : Simon Pagenaud, le Maitre du Monde à Daytona

Ca y est, les choses sérieuses ont commencé en cette année 2021 avec la reprise du premier gros championnat d’Endurance, l’IMSA, avec la première séance d’essais du Roar Before the 24. Le premier meilleur temps de la saison est revenu à Simon Pagenaud sur la Cadillac DPi #48 d’Ally Cadillac Racing. Le passage de l’Acura à la Cadillac ne semble pas poser de problème au Français.

Avec un temps de 1:35.312, il devance une Acura ARX-05 (#10 de Ricky Taylor), deux autres Cadillac (#31 de Felipe Nasr et #01 de Renger van der Zande) et la Mazda DPi #55 de Jonathan Bomarito. A noter que ces cinq autos sont dans la même seconde et que la Cadillac DPI #5 de nos trois Français (Vautier / Bourdais / Duval) est 6e.

Du côté des LMP2, le meilleur temps est revenu à l’ORECA #52 de PR1 Mathiasen Motorsports (Nicolas Lapierre) devant les ORECA #20 High Class Racing et la #8 de Tower Motorsport. En LMP3, la Duqueine M30-D08 #6 de Muehlner Motorsports America avec Laurtens Hörr au volant a été la plus rapide.

En GTLM, la Ferrari 488 GTE #62 de Risi Competizione a été la plus rapide en 1:43.680 grâce à James Calado. Suivent la Corvette C8.R #3 de Jordan Taylor devant Philip Eng et Augusto Farfus sur les deux BMW M8 GTE.

Pour finir, c’est Porsche qui a été aux avant-postes de la catégorie GTD avec la 911GT3 R #88 de Team Hardpoint EBM emmenée par Christina Nielsen. Elle précède une Ferrari 488 GT3 (AF Corse #21 de Matteo Cressoni), deux Mercedes-AMG GT3 (#57 de Maro Engel et #75 de Luca Stolz) et une autre Porsche, la #16 de Patrick Long.

Une 2e séance est prévue de 22 h 15 à 23 h 40.