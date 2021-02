Rinaldi Racing prépare ses débuts au Mans avec une Ferrari

Outre Precote Herberth Motorsport et Inception Racing, Rinaldi Racing devrait profiter de son invitation aux 24 Heures du Mans pour faire ses débuts sur la classique mancelle. Troisième de l’Asian Le Mans Series grâce à Davide Rigon, Rino Mastronardi et David Perel, le team dirigé par Michele Rinaldi compte bien relever le défi du Mans avec une Ferrari 488 GT3 dans la classe GTE-Am.

Le premier pilote de l’équipage devrait être Pierre Ehret. L’Allemand, classé Bronze par la FIA, compte huit participations aux 24 Heures du Mans entre 2005 et 2014. « J’ai mon très bon client, qui pour moi est une légende, Pierre Ehret », a déclaré Michele Rinaldi à Sportscar365. « Il a maintenant 64 ans, j’ai ses 430 et 458 GTE avec lesquelles il a participé au Mans. Je lui ai dit que j’irai en Asian Le Mans Series, et si j’obtiens une invitation, nous devons faire Le Mans ensemble. Il a dit : « ok, on y va ». C’était le début de ce projet. Je suis tellement excité et heureux d’obtenir cette entrée. Pour Pierre il est clair que nous devons courir sur une 488 au Mans. Nous recherchons maintenant un équipage et nous préparons tout pour la course. »

Michele Rinaldi retrouverait alors les 24 Heures du Mans, lui qui y a officié en tant que mécanicien sur une Porsche en 1996. « Nous savons que ce sera notre première course en GTE-Am, et avec Pierre l’objectif n’est pas de gagner », souligne le patron d’équipe. « Cependant, les 24 Heures sont une course très longue. Au bout du compte, il décidera quels pilotes seront dans l’équipage. Voyons ce qui va se passer. Préparons-nous, voyons si nous avons de la chance et un bon résultat sera peut-être au bout, on ne sait jamais. »

Rinaldi Racing ne pourra de toute façon pas compter sur Rino Mastronardi et Davide Rigon, retenus respectivement chez Iron Lynx et AF Corse. « J’ai eu des clients dans le passé pour y aller ensemble, mais sans entrée, il n’y avait aucune chance », a dit Rinaldi. « J’y suis allé en tant que mécanicien et membre d’équipe. Donc pour moi, c’était un rêve d’y aller avec ma propre équipe. »

Afin de se préparer, une présence en European Le Mans Series avant les 24 Heures du Mans n’est pas à exclure. La décision d’acheter une nouvelle Ferrari 488 GTE ou de mettre le kit sur une 488 GT3 n’a pas encore été prise.

Le programme 2021 de Rinaldi Racing doit passer par le Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS en Silver Cup. L’année passée, Rinaldi Racing faisait rouler une Ferrari 488 GT3 en Pro-Am. « Pour être honnête, rouler en Pro-Am en GT World Challenge est vraiment difficile », explique Rinaldi. « Selon moi, Stéphane Ratel fait toujours un excellent travail et j’aime la façon dont tout se passe chez SRO. Cependant, pour les équipes Pro-Am, ce n’est pas bon. Avec le temps moyen lors de la qualification, on ne peut pas faire mieux que milieu de grille. Si quelqu’un regarde le résultat, le team est à la fin. Avant, vous pouviez montrer que vous pouviez peut-être faire entrer votre voiture dans le top 10 en qualif’, mais ces dernières années, le temps moyen en qualif’ n’était pas la meilleure solution.

« Pour le moment, les pilotes ne s’amusent pas avec le COVID-19. Ils font des courses pour s’amuser, rester ensemble avec leurs amis et avoir de bons diners. Tout le monde attend un peu de voir comment les choses vont se passer. Stéphane Ratel écoute tout le monde. Il débute la série GT Rebellion Series pour les gentlemen. J’ai des gentlemen, et j’espère pouvoir faire quelque chose dans le championnat. La Silver Cup est une autre histoire. Maintenant, nous pouvons à nouveau nous battre avec les voitures en Pro. »