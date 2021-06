Ricky Taylor pilote de réserve ORECA au Mans

Communiqué de Presse :

Avec 24 châssis ORECA engagés en LMP2 aux 24 Heures du Mans, une date repoussée aux 21 et 22 août, une situation sanitaire qui demeure instable et une semaine de compétition qui s’annonce particulièrement intense, ORECA Technology n’a souhaité prendre aucune demi-mesure. Le constructeur a fait appel à Ricky Taylor en tant que pilote de réserve afin de faire face à un éventuel forfait au sein des teams engageant une ORECA 07.

En vue de cette nouvelle édition des 24 Heures du Mans dont le programme sera constitué d’une journée test et des habituelles séances d’essais et qualificatives, ORECA Technology proposera une solution clé en main à ses 19 teams alignant un châssis ORECA. Ricky Taylor, l’un des plus talentueux pilote américain de sa génération, sera présent durant toute la semaine de compétition.

Avec à son compteur six participations aux 24 Heures du Mans dont la dernière en 2019 avec une ORECA 07 au sein du Team Jackie Chan DC Racing, deux titres de Champion IMSA, dont un l’an dernier avec l’Acura Team Penske, deux victoires aux 24 Heures de Daytona en 2017 et 2021, un succès aux 12 Heures de Sebring en 2017 et une victoire à Petit Le Mans en 2014, Ricky Taylor présente le profil idéal pour suppléer un éventuel forfait.

Si l’an dernier, Patrick Pilet avait remplacé au pied levé Dwight Merriman qui pilotait l’ORECA #17 d’IDEC SPORT Racing, ORECA Technology souhaite développer un soutien optimum pour ses équipes en leur proposant un pilote aussi expérimenté que performant.

« Au cours des quatre dernières années, le travail entre Acura et ORECA a connu de grands succès. Je tiens d’ailleurs à remercier Acura et WTR de m’avoir permis de me libérer pour assumer ce rôle de pilote de réserve. Je suis très heureux de pouvoir construire cette relation avec ORECA, un constructeur aussi accompli. J’aimerais également remercier M. De Chaunac de m’avoir invité. ORECA a une histoire incroyable au Mans et c’est un honneur d’être nommé en tant que pilote de réserve. », Ricky Taylor

« Nous cherchons à soutenir au mieux nos équipes et compte tenu du contexte, nous avons souhaité proposer un pilote de réserve pour cette édition 2021. Le choix de Ricky est rapidement apparu comme une évidence. Il réunit tout ce qu’il faut pour les 24 Heures du Mans : il a l’expérience de cette course, il connait l’ORECA 07, il est rapide et il possède une excellente faculté d’adaptation. Sportivement, il est au top. Humainement, c’est une personne que nous connaissons bien et que nous apprécions particulièrement. Nous mesurons la chance d’avoir un pilote aussi talentueux que Ricky parmi nous et nous remercions à la fois Wayne Taylor Racing et HPD d’avoir accepté de le libérer pour cet événement. », Anthony Megevand, Responsable de la Compétition Client du Groupe ORECA