Retour sur la dernière participation officielle de Ferrari aux 24 Heures du Mans !

Nous clôturons notre week-end spécial Ferrari (partie 1 ICI, partie 2 ICI) sur Endurance Classic avec ce dernier article… Mercredi 24 février 2021 16 heures : la nouvelle tombe et quelle nouvelle ! Ferrari fait son retour en Endurance et aux 24 Heures du Mans pour 2023. Plus de 45 ans que l’on attendait cela. La dernière fois que Ferrari est venu officiellement en catégorie reine aux 24 Heures du Mans (et pour prétendre à la victoire au général), ce fut en 1973. A l’époque, la marque au cheval cabré alignait trois Ferrari 312 PB et faisait face aux irréductibles gaulois de l’Equipe Matra Simca Shell et leurs Matra Simca MS670B. La bataille allait être rude. Laurent Chauveau vous raconte la suite…

Après le forfait de dernière minute de 1972 suite à un essai longue distance peu concluant, Enzo Ferrari relance sa marque aux 24 Heures du Mans 1973 pour l’édition du cinquantenaire. Trois superbes 312 PB sont alignées au départ. Après avoir cueilli le titre de championne du Monde en 1972, la 3 litres italienne est désormais prête à affronter le double tour de cadran manceau, mais aussi et surtout les quatre Matra MS670B. La carrosserie a légèrement évolué depuis 1972, le châssis également pour tenter de gommer le sous-virage. Le V12 3000 cm3 développe 470 ch à 11.500 tr/min (Oui, oui, 11.500 !!!…). Il a été malmené durant de très longues heures au banc moteur, il est fin prêt. Les équipages sont de très haut niveau avec Ickx-Redman sur la #15, Merzario-Pace sur la #16 et Schenken-Reutemann sur la #17. Tous ont tâté de la F1, voire y ont connu le succès. Le défi italien a fière allure face à celui des bleus. Le duel promet monts et merveilles, la foule, ravie de retrouver un tel affrontement, se presse au rendez-vous.

