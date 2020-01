24H Dubai : retour sur la chronologie d’une course tronquée

La Mercedes-AMG GT3 #4 de Black Falcon a remporté une 15e édition des 24 Heures de Dubai quelque peu bizarre puisque seulement sept heures de course ont été accomplies. C’est la première fois dans l’histoire de l’épreuve que la distance totale n’a pu être accomplie. La faute à de fortes chutes de pluie et une eau stagnante incitant la direction de course à brandir le drapeau rouge après 7 h 17 d’épreuve. Revenons sur la chronologie des événements…

Le départ a eu lieu à 15 heures à Dubai. Pas de souci à ce moment là si ce n’est quelques pilotes dans le mur ou vite hors course comme Dirk Werner sur la Porsche 911 GT3 R de GPX Racing ou la perte d’une roue pour la Mercedes-AMG GT3 #84 HTP Winward Motorsports. Après quelques heures, des gouttes se sont mises à tomber puis l’intensité de la pluie a augmenté, entraînant la présence d’une quantité toujours plus importante d’eau sur la piste et dans les aires de dégagement. A 22 h 17, la direction de course a décidé d’interrompre la course au drapeau rouge et toutes les voitures ont été immobilisées dans la ligne droite.

La pluie s’est poursuivie d’un bout à l’autre de la nuit, affectant non seulement les infrastructures du Dubai Autodrome, mais aussi la ville de Dubaï et le reste des Emirats. A 7 heures du matin, heure locale, après une analyse complète de la situation, il a été décidé d’un commun accord entre la direction de course, le Dubai Autodrome et Creventic de ne pas reprendre la course pour des raisons de sécurité.

@Creventic

Au moment où le drapeau rouge était brandi, la Mercedes-AMG GT3 #4 de Black Falcon (Khaled Al Qubaisi / Hubert Haupt / Ben Barker / Manuel Metzger / Jeroen Bleekemolen) étaient en tête ce qui fait qu’elle a été déclarée vainqueur des 24 Heures de Dubai 2020. Jeroen Bleekemolen est revenu sur ce qui s’est passé. “Les conditions étaient extrêmement difficiles, et il y avait des flaques d’eau partout. Il est dommage de ne pas pouvoir continuer, mais sans aucun doute possible, l’arrêt de la course était la bonne décision. La sécurité passe avant tout.’’

@Mercedes

Michael Vergers pilotait, quant à lui, l’Audi R8 LMS Evo #7 de MS7 by WRT aux côtés du vainqueur 2019, Rik Breukers, des pilotes usine Audi Dries Vanthoor et Christopher Mies, et du pilote saoudien Mohammed Saud Fahad Al Saud. Leur voiture a finalement terminé la course en troisième position, mais Al Saud a brièvement mené vers la fin lors d’un arrêt au stand de la Mercedes-AMG GT3 Black Falcon qui a finalement remporté la course.

@Audi WRT

Une période de Code 60, où les voitures sont limitées à un maximum de 60 km/h, a été mise en place lorsque la pluie est devenue trop importante, mais Michael Vergers a admis qu’à certains endroits de la piste, il ne pouvait même pas atteindre cette vitesse. ” C’était incroyable ! Au dernier tour, j’étais à 50 % des gaz et je flottais. Sur un jet ski, nous aurions été plus rapides. L’extérieur, où vous voulez généralement aller sur le mouillé, est devenu impraticable, donc vous deviez vous diriger là où tout le monde conduisait, mais ensuite il a commencé à y avoir des flaques d’eau à ces endroits là aussi. Au sommet du virage #1, sur la ligne droite du fond et au dernier virage avant les stands, il y avait des mares d’eau partout. Les deux derniers tours étaient incroyables, je reculais même dans la ligne droite. Il y avait des éclairs, il faisait si sombre aussi. Le Dakar, je crois qu’on le fait ici, je crois qu’on a eu une étape ce soir !

@Audi WRT

Dans des voitures un petit peu plus légères encore comme l’Audi RS3 LMS (1100 kg contre 1200 à une R8 LMS), ce fut la même chose, juste inconduisible. “Les conditions étaient tout simplement incroyables. Je roulais vraiment lentement, mais il y avait de l’aquaplaning, même dans la ligne droite’’, commentait le Canadien Matthew Taskinen qui a remporté la catégorie TCE.