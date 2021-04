Le Fanatec GT World challenge Australia Powered by AWS était à Bathurst pour deux manches le week-end dernier.

La course 1 a vu la victoire de la Mercedes-AMG GT3/Triple Eight Race Engineering de Shane van Gisbergen et Jeffri Ibrahim devant l’Audi R8 MMS GT3/The Bend Motorsport Park de Yasser Shahin et Garth Tander. Les positions ont été inversées dans la course 2.

Les deux courses de Bathurst sont à revivre :