Rencontre entre des habitués de la série et des petits nouveaux à Barcelone

Communiqué de presse

L’heure est enfin arrivée. La première manche de la deuxième saison de la Ligier European Series se déroulera dans quelques jours les 16 et 17 avril sur le Circuit de Barcelona-Catalunya, en Espagne. Une première pour la série qui n’avait pu visiter ce circuit la saison dernière en raison de la crise sanitaire ! Si cette année la première manche espagnole aura bien lieu, elle se déroulera à huis clos. Tous les passionnés pourront cependant suivre cette année le championnat en direct sur le site internet et les réseaux sociaux de la série.

Pour le lancement de la deuxième saison de la Ligier European Series en terre catalane, les « habitués de la série » rencontreront des « petits nouveaux » qui participent pour la première fois à la série.

Arctic Energy, Cool Racing et M Racing rempilent pour une deuxième saison en Ligier JS2 R. L’équipe russe Arctic Energy dirigée par Povilas Jankavicius sera de retour avec sa Ligier JS2 R #17 aux couleurs glacées et son pilote fétiche, Sergey Egorov. Sueurs froides pour l’équipe qui a failli rater le démarrage de la saison en raison des difficultés liées à la situation sanitaire actuelle. “C’est une deuxième saison en Ligier European Series pour l’équipe Arctic Energy“, commente Povilas. “Nerses Isaakyan, qui s’était battu pour le titre JS2 R l’année dernière, ne peut pas concourir avec nous cette saison. Mais nous accueillons un nouveau membre dans notre équipe, Egidijus Gutaravicius, qui a une belle expérience en compétition dans différents championnats, et notamment dans les courses d’endurance dans les Pays Baltes et en Creventic “.

L’équipe suisse COOL Racing engage sa Ligier JS2 R #4 avec au volant un jeune pilote bronze espagnol, Cédric Oltramare. Également de retour dans la série, l’équipe française M Racing avec deux Ligier JS2 R pilotées cette année encore par Natan Bihel pour la #53 et Laurent Millara pour la #69. Un pilote silver et un pilote bronze pour l’équipe qui compte bien cette année rafler le titre JS2 R qui lui a échappé l’année dernière.

Face à ces équipes rodées et ces pilotes aguerris, de nouvelles équipes font leur arrivée dans la catégorie JS2 R et ont bien l’intention de jouer leur carte. L’équipe Orhès Racing, qui connait la Ligier JS2 R sous toutes ses coutures pour avoir participé à déjà deux saisons de Ligier JS Cup France, enrôle deux Ligier JS2 R. La première, la #24, sera emmenée par Mathieu Martins, qui fait son retour dans la série avec le titre JS2 R en ligne de mire, et Olivier Pernaut, pilote et team manager de l’équipe. Sa voiture sœur, la #25, sera pilotée par Alain Bucher, un jeune pilote gentleman driver qui a démarré en sport automobile il y a seulement cinq ans et qui compte déjà plusieurs titres à son actif. Pour la première manche de la saison, il sera accompagné d’un invité de marque, le comédien et humoriste français, Arnaud Tsamere. « Je suis super impatient, confie Arnaud. J’ai hâte de retrouver l’adrénaline et le trac de la compétition qui me manquent encore plus depuis que tous les spectacles ont été suspendus ».

L’équipe française CTF Performance se battra également pour le titre JS2 R avec sa #95. Aux commandes Nicolas Béraud et Fabien Delaplace qui ont remporté le titre Am en Ligier JS Cup France l’année dernière avec leur Ligier JS2 R.

Les deux Ligier JS P4 de Les Deux Arbres font leur retour dans la série après avoir disputé la manche inaugurale de la saison 2020 au Castellet. Au volant de la #33 un équipage père-fils avec Jacques et Pierre Nicolet. Antoine Lepesqueux et Steve Zacchia se partageront le volant de la #34. HP Racing remet son titre JS P4 en jeu accompagnée par Monza Garage avec au volant de sa Ligier JS P4 #23 deux pilotes italiens, Jacopo Faccioni et Alessandro Cicognani.

Les autres équipes prévues pour cette deuxième saison ont dû retarder leur entrée dans la série en raison des conditions sanitaires et des difficultés de déplacement pour certains pilotes, gentlemen drivers notamment. Elles rejoindront les rangs de la série en cours de saison.

Le premier Heat de la saison démarrera vendredi à 9h30 avec une séance d’essais libres d’une heure et trente minutes avant les deux séances de qualifications de quinze minutes chacune à 15h20 et 15h40. Les choses sérieuses débuteront le samedi matin avec la première course d’une heure à 10h50 et la deuxième course à 14h50.

Les deux courses seront retransmises en direct sur le site internet et les chaînes Facebook et YouTube de la série.

Pour consulter la liste complète des engagés, CLIQUEZ ICI