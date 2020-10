Reiter Engineering et KTM présentent la X-Bow GTX Concept GT2

KTM et Hans Reiter ont présenté la nouvelle KTM X-Bow GTX Concept GT2 ce matin à Spa-Francorchamps. Le constructeur autrichien s’engage officiellement dans la nouvelle catégorie imaginée par Stéphane Ratel. Les designers de KISKA ont imaginé une évolution de la KTM X-Bow présente sur le marché depuis 2008.

« Avec Hans Reiter et son équipe de développement, nos ingénieurs ont établi une nouvelle norme pour les voitures de course entièrement en carbone avec la KTM X-BOW GTX », a déclaré Hubert Trunkenpolz, membre du conseil d’administration de KTM. « Notre nouvelle voiture n’est pas seulement belle, elle est avant-gardiste dans tous les domaines, surtout en termes de sécurité, d’efficacité et de solutions technologiques. Nous assistons à une véritable révolution, en dehors de la conception de l’incroyable qualité de fabrication du châssis en fibre de carbone. »

Le concept de sécurité de la KTM X-Bow Concept GTX établit de nouvelles normes avec une monocoque en fibre de carbone de la KTM X-Bow dont le concept est basé sur une monocoque et un arceau de sécurité à part entière. Le pilote est assis dans un siège Recaro ‘Advanced Seat’.

La version GTX, qui ne pèse que 1048 kg, est propulsée par un moteur Audi 5 cylindres développant 530 chevaux, ce qui réduit le rapport poids/puissance à moins de 2 kg. Le prix de base est fixé à 230 000 euros.

KTM a souhaité une technologie de LMP dans une GT, ce qui selon le constructeur autrichien est une première. L’auto porte encore le nom de Concept dans l’attente de son homologation finale. Conçue pour disputer des courses d’endurance, la KTM a déjà roulé en Creventic avec une victoire de catégorie aux 24 Heures de Barcelone, sans oublier un meeting en International GT Open sur le Red Bull Ring. La production 2020 est « sold out ». Quinze GTX seront produites cette année et cinq GT2.