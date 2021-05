Red Bull Ring : les tops et les flops…

La deuxième manche European Le Mans Series qui s’est déroulée au Red Bull Ring (Autriche) a été très disputée. Endurance-Info vous propose son “éclairage” sur la course via ses désormais tops et flops !

Les tops :

Logan Sargeant : le jeune américain de 20 ans a été époustouflant tout le week-end. Cela a même commencé avant avec les meilleurs temps lors des essais collectifs. Cela s’est poursuivi avec la pole position samedi devant tous les autres pilotes professionnels. Cela s’est terminé par une victoire en Pro Am avec Salih Yoluc et Charlie Eastwood (Oreca 07 #34 Racing Team Turkey. Chapeau pour un…rookie !

Bronze : plusieurs pilotes Bronze se sont distingués surtout en début de course. Citons, en particulier, John Falb sur l’Aurus 01 #25 de G-Drive Racing qui a tenu tête à plusieurs Silver et Gold. Salih Yoluc et François Heriau ont également impressionné…

Le circuit du Red Bull Ring : ce circuit est toujours aussi beau avec ses montagnes en arrière plan et ses belles infrastructures (dont la plus belle salle de presse de la saison). Certes, il n’est peut être le plus adapté, aux dires des pilotes, aux courses d’Endurance et au gros plateau (41 autos), mais il est tout simplement superbe…

Pro-Am : cette nouvelle catégorie est un vrai succès et est sacrément relevée. La preuve : on trouve trois représentants dans les cinq premiers. Certes, les conditions de piste ont peut être joué en leur faveur, mais elles étaient identiques pour tout le monde !

Team WRT : on a croisé un Vincent Vosse tout sourire et certainement très content de lui après la course. En effet, l’équipe belge a tiré les marrons du feu grâce à une super stratégie. Deux courses, deux victoires soit le rythme d’un futur champion ELMS…

COOL Racing : 2e victoire en LMP3 de suite en autant de courses alors que l’équipe découvre la catégorie en ELMS. Par contre, c’est moins la fête du côté de la LMP2. Après Barcelone, la #37 signe une nouvelle 10e place, la 4e des Pro-Am…

AF Corse : On a “remis l’église au milieu du virage” au niveau de la Ferrari 488 GTE #88 de François Perrodo, Manu Collard et Alessio Rovera. Arrivé avec un zéro point suite à deux tests Covid positifs à Barcelone, le trio repart avec 26 points (une victoire et une pole) et revient dans le match pour le titre, à 14 points des leaders !

Les flops :

DKR Engineering : un “petit flop” pour la sympathique équipe luxembourgeoise, mais on reste sur notre faim. En tête à Barcelone, en pole position au Red Bull Ring grâce à un Laurents Hörr encore une fois exceptionnel. Mais, pas de victoire, pas de podium. On sait que l’équipe de Kendy Janclaes vaut bien mieux. En Autriche, la voiture s’est arrêté au bout de quelques tours, le pauvre Jean-Philippe Dayrault ayant été coincé entre deux LMP2, il a fallu changer le capot avant. “La voiture était super bien, et nous étions vraiment dans le rythme. C’est dommage, on espère vraiment concrétiser dès la prochaine manche au Castellet” nous a déclaré le patron de l’équipe. La Duqueine M30-D08 #4 termine 8e.

Duqueine Team : 6e à Barcelone, 14e en qualifications en Autriche et une 9e place finale, on attend mieux du trio René Binder / Memo Rojas / Tristan Gommendy. Pourtant, la stratégie avec la pluie était excellente. Reparti en piste à la 3e place, le Français a lutté avec son Oreca 07 #30 pour la maintenir en piste avec les pneus intermédiaires. “Je partais en aquaplanning tout le temps, je n’arrivais même pas à rester en piste ni à rejoindre le safety car devant moi. Nous avons été obligés de repasser par les stands pour mettre des pneus pluie.” Dommage car Tristan Gommendy était dans le rythme des meilleurs en fin de course !

United Autosports : par contre, United Autosports ne trouve pas la bonne route ! Déjà, en difficulté en Espagne, ce fut pire au Red Bull Ring. Au final, la #22 finit 7e, la #32 est 16e après la visite du bac à graviers et ce en dépit des deux meilleurs temps en course de Phil Hanson et Nico Jamin. Pas mieux du coté des LMP3 avec une 6e place (#2) et une 9e (#3). On est loin du standing d’un champion en titre !