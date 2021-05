Red Bull Ring : Les Ligier JS2 R et Ligier JS P4 prêtes à prendre le taureau par les cornes

Communiqué de presse

La deuxième saison de la Ligier European Series a été lancée sur le circuit de Barcelone en Espagne il y a à peine un mois, les 16 et 17 avril derniers. Et il est déjà temps pour les concurrents de se préparer pour le deuxième Heat sur le très verdoyant circuit du Red Bull Ring, en Autriche. Une première pour la série et l’occasion pour les équipes et pilotes de confirmer ou d’inverser les premières tendances observées en Catalogne. En Ligier JS2 R, Natan Bihel au volant de sa Ligier JS2 R #53 de M Racing sera-t-il détrôné ? Attention notamment à Cool Racing qui engagera aux côtés de sa #4 une autre Ligier JS2 R pour cette manche, et à Julien Fébreau, l’animateur français préféré des fans de sport automobile au volant de la #25 d’Orhès Racing. Côté Ligier JS P4, la bataille reprendra-t-elle entre l’équipe italienne HP Racing by Monza Garage et les français de Les Deux Arbres ? Le spectacle promet d’être passionnant.

Ligier JS2 R : M Racing et Orhès Racing en combat rapproché

Natan Bihel a démarré la saison sur les chapeaux de roues en remportant les deux premières courses en Espagne au volant la Ligier JS2 R #53 de M Racing. Ce week-end sera-t-il synonyme d’un nouveau succès pour le jeune pilote français ? La tâche ne sera pas facile. Plusieurs pilotes se tiennent en embuscade prêts à inverser la tendance en Autriche. Et notamment Mathieu Martins et Olivier Pernaut, pilotes de la JS2 R #24 d’Orhès Racing, qui ont décroché une pole position et deux podiums à Barcelone. Nouvelle arrivante en Ligier European Series, Orhès Racing remportera-t-elle sa première victoire à Spielberg ? Attention également à Laurent Millara, le pilote gentleman driver de la Ligier JS2 R #69 de M Racing qui a signé deux beaux podiums et qui occupe la deuxième place du classement général provisoire, à égalité avec la #24 d’Orhès Racing.

Si la bataille a fait rage entre ces trois équipages lors du premier meeting, d’autres équipes pourraient bien tirer leur épingle du jeu. CTF Performance qui a fait ses débuts dans la série en Espagne avec Fabien Delaplace et Nicolas Beraud aux commandes de la #95 tentera de se faire une place sur le podium, après avoir décroché une belle quatrième place lors de la première course catalane. Sur la #4 de Cool Racing, le jeune pilote Cédric Oltramare qui découvrait la Ligier JS2 R et qui a terminé quatrième de la deuxième course pourrait aussi voler la vedette aux favoris.

Et Cool Racing ne compte pas s’arrêter là. L’équipe suisse viendra avec des renforts : elle engagera pour cette manche une Ligier JS2 R supplémentaire. La #13 avec le gentleman driver américain Maurice Smith, habitué de la Ligier JS P320 et qui a terminé cinquième de la Michelin Le Mans Cup en 2020.

Sergey Egorov qui n’avait pas pu participer à la première manche sera de retour au volant de la Ligier JS2 R #17 d’Arctic Energy avec Egidijus Gutaravicius.

Sur la Ligier JS2 R #25 d’Orhès Racing, Alain Bucher sera cette fois-ci accompagné du pilote et animateur français préféré des fans de Formule 1, Julien Fébreau. Depuis 2013, Julien est le commentateur officiel de la Formule 1 sur Canal Plus qui diffuse en exclusivité la Formule 1 en France. Il fait vibrer les français avec ses commentaires pertinents et enflammés. Passionné de Rallycross, il a déjà récolté plusieurs victoires dont deux successives à Pont de Ruan et terminé troisième à la manche canadienne du championnat FIA de RallyCross à Trois-Rivières en 2014. Adepte du sport automobile de glisse, il s’est lancé dans le drift et a également participé avec succès à plusieurs épreuves du Trophée Andros. S’il découvre la Ligier JS2 R en compétition à l’occasion de ce deuxième Heat, il sera sans nul doute un sérieux prétendant au podium.

« Je suis très heureux de pouvoir reprendre le volant, confie Julien. Comme beaucoup, je suis en manque de pilotage ! Je suis impatient de découvrir la Ligier JS2 R à l’occasion de cette deuxième manche de la Ligier European Series. Surtout sur le circuit du Red Bull Ring qui est très probablement l’un des plus beaux circuits qui accueillent la Formule 1 ! »

Ligier JS P4 : Qui prendra le dessus ?

Du côté des Ligier JS P4, les batailles s’annoncent serrées entre Les Deux Arbres et HP Racing by MonzaGarage. L’équipe française et sa rivale italienne se sont en effet partagé les victoires à Barcelone. Les deux pilotes de la #23 d’HP Racing by MonzaGarage, Alessandro Cicognani et Jacopo Faccioni affronteront de nouveau Jacques Nicolet sur la #33 de Les Deux Arbres.

Les pilotes italiens de la #23 actuellement en tête du championnat à égalité avec la #34, la deuxième voiture de Les Deux Arbres, devront composer cette fois-ci avec le pilote français Patrice Lafargue qui fera ses débuts à la fois dans la série et dans le baquet de la Ligier JS P4. Habitué des sport-prototypes LMP2 et LMP3 Patrice pourrait bien leur donner du fil à retordre.

Le Red Bull Ring Heat commencera le vendredi 14 mai à 9h40 avec une séance d’essais libres d’une heure et trente minutes. Les deux séances de qualifications de quinze minutes qui détermineront les grilles de départ de chaque course sont prévues le vendredi après-midi à 14h40 et 15h05. Les deux courses d’une heure sont organisées le samedi matin à 11h50 et le samedi après-midi à 16h00.

Les deux courses seront retransmises en direct sur le site internet et les chaînes Facebook et YouTube de la série avec des commentaires en français et anglais.

