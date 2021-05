Red Bull Ring : la voiture de sécurité en piste, une averse piège les concurrents !

Une très grosse et soudaine averse s’est abattue sur le circuit du Red Bull Ring après 2 h 25 de course. A tel point que certains concurrents sont partis à la faute et parfois dans le même virage. Pas de gros accident à noter, mais certains favoris y ont laissé des plumes comme les Oreca 07 #32 de United Autoports et #65 de Panis Racing qui sont restées respectivement coincées dans le mur de pneus et le bac à gravier. La première citée est rentrée à son stand avec la partie avant droite bien endommagée ! La voiture sœur, la #22 a, quant à elle , effectué une belle figure. Les voitures de l’équipe britannique sont pour le moment les grandes perdantes puisqu’elles sont 6e et 19e…

D’autres ont été très malins comme chez Team Duqueine où l’Oreca #30 a très vite chaussé les pneus pluie, elle est désormais 3e aux mains de Tristan Gommendy !

La course est bien entendu neutralisée !

Photo : V&P Photography